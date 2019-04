Tomás Boy intentará cambiar la cara de Chivas ante Morelia

Tomás Boy debutará como técnico de Chivas este sábado, cuando su equipo visite al Morelia, en punto de las 21:00 horas. Para el Guadalajara, el Torneo Clausura 2019 ha resultado una pesadilla. Inició bien con José Saturnino Cardozo en la banca, pero poco a poco los buenos resultados desaparecieron, hasta que el paraguayo fue despedido. Alberto Coyote dirigió un partido como interino y ahora es turno del “Jefe”.

Es toda una incógnita la cara que mostrará el Rebaño Sagrado de Tomás Boy. Con apenas tres días para trabajar, deberá encarar su primer compromiso. Además, tendrá encima la obligación de ganar, algo que Chivas no consigue desde hace seis partidos en la Liga MX. Por si fuera poco, el equipo también carga ya con la presión del descenso para el próximo año.

“Cambiarle la cara totalmente a un equipo no es tan sencillo para nadie, el entrenador que menciones. Lo que creo es que hay formas de trabajo que pueden hacer que este equipo juegue mejor y gane partidos. Se necesitan los puntos, trabajar mejor y que los jugadores sepan que sí son lo suficientemente buenos, que pueden lograr cosas. La desconfianza es el enemigo principal de un equipo de futbol. Buscaremos que lo logren pronto en el plano individual y quizá un poco más de tiempo en lo colectivo”, explicó el entrenador.

Aparentemente, tiene muy poco tiempo para dejar en Chivas su sello, pues solo tiene cuatro partidos seguros. Después se evaluará su continuidad al término de la campaña. Pero Tomás Boy no se desanima y asume el reto como algo sumamente importante para su carrera.

“No sabemos, a veces puede resultar en dos partidos, a veces no te resulta en un año, como me paso en Cruz Azul, donde a pesar e la expectativa no se pudo dar, empaté 25 partidos y no podía ganar. Pero por ejemplo en el caso del Atlas se dio muy rápido, en Morelia también. Lo que debo hacer es implementar algo importante para ayudar a los jugadores, creo en esta plantilla y su capacidad”, sentenció.

“La única forma de salir adelante será si los jugadores están dispuestos a cambiar su situación y cómo pueda yo ayudarlos a que suceda lo más pronto posible. Hay que enfrentar adversarios que también esperan hacer su parte, pero estoy más preocupado en saber qué puedo trabajar con jugadores para que resulte bien. Hay futbolistas que dirigí anteriormente y saben cómo puedo trabajar”, concluyó Tomás Boy.

