Ya hay pláticas para que 'Canelo' Álvarez pelee en México

La ambición que muestra Saúl "Canelo" Álvarez en su carrera deportiva, sin conformarse con lo logrado, es algo que no se veía hace muchos años, destacó el exboxeador y promotor Óscar de la Hoya.

Aseguró que "es muy posible (que pelee en México), además ya hemos tenido pláticas con ciertas personas que no puedo mencionar, pero es muy posible" que vuelva al país ocho años después de su última pelea.

Agregó que uno de los objetivos del campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo es "pelear nuevamente enfrente de su pueblo mexicano, así que veremos después de esta pelea" con Daniel Jacobs.

Destacó que "quizá desde que me retiré no he visto otro boxeador tan ambicioso como él, que quiere pelear con todos los campeones y limpiar la división, me alegra porque es mexicano y lo está representando de una buena manera".

Con el claro objetivo de ser el primer mexicano en unificar los títulos de los cuatro organismos que rigen el boxeo, al "Canelo" le esperan batallas ante los mejores del mundo, lo que confirmó el promotor y ex monarca mundial.

"Hay muchos campeones y revanchas que se pueden dar, 'Canelo' tiene muchas peleas en el futuro, bastantes para brindarnos; creo que lo tendremos por mucho tiempo, él como siempre quiere pelear con los mejores del mundo".

Finalmente, rumbo a la contienda del 4 de mayo en Las Vegas, donde unificará títulos con el monarca mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), dijo que el tapatío peligra ante un rival con la calidad que presenta el estadunidense.

"Será una pelea difícil, fuerte, a Jacobs lo promoví desde su primera pelea profesional y para mí es un peleador peligroso, sabe boxear, ajustar, cambiar su estilo, y el 'Canelo' lo reconoce, por eso trabaja fuerte, es un profesional y está bien preparado para todo, mental y físicamente".

