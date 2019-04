'El Tirantes' dijo adiós al CMLL

El polémico referee Cruz Reyes Landa, mejor conocido como “El Tirantes” anunció que dejó de pertenecer a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) desde el pasado 29 de marzo.

A través de un video difundido en la cuenta de Facebook de su hijo (El Hijo del Tirantes), el encargado de impartir justicia arriba del cuadrilátero agradeció a promotores, ejecutivos, directivos, gente de programación y compañeros del CMLL por su apoyo.

"A diferencia de muchos cuando abandonan una marca siempre hay un sabor amargo, un desamor, en este acaso no tengo más que decir gracias, fue un ciclo que empezó hace casi nueve años y se cerró este pasado 29 (de marzo)”.

Dijo que tendrá un paseo por el circuito independiente y que desempolvará viejos proyectos que tenía en mente.

“De las arenas me llevo esa pasión de las mentadas de madre que me daban ustedes los aficionados, sobre todo me llevo esos millones de besos de ustedes hermosas aficionadas. No me voy, esto es algo transitorio, esto continúa”, dijo el referee que siempre se caracterizó por apoyar a los rudos.

Se rumora que podría regresar a su antigua empresa AAA y reaparecer en Triplemanía XXVII.

