Atlas no se siente víctima frente a León

En el papel, se trata de un juego sumamente desigual el que disputarán León y Atlas el próximo fin de semana. Los Panzas Verdes son la máxima revelación del Torneo Clausura 2019 y ya impusieron récord histórico de 12 victorias consecutivas. Pero los Zorros, prácticamente sin posibilidades de calificar, no se sienten víctimas.

“Obviamente es un partido muy importante como lo fueron todo el resto del campeonato para nosotros, cuenta solamente tres puntos. Sabemos que es el líder de la tabla general, entonces tenemos un rival muy fuerte enfrente, pero nosotros no tenemos que ir de víctimas para nada. Tenemos muy claro el objetivo principal que es ganar este partido, sacar un buen resultado y jugar bien. No nos alcanza con lapsos en los partidos de buen manejo de juego, sino que hay que tratar de alargar ese buen manejo de juego para que nos alcance”, explicó este martes el técnico Leandro Cufré.

“Estamos convencidos de que se le puede hacer daño a León. Tenemos una estrategia preparada para esta semana, sabiendo que se le puede hacer daño al rival y así como le queremos hacer daño a León, intentamos preparar cada semana como si fuera una final. Debemos combatir lealmente con el rival en turno y las consecuencias serían muy buenas si logramos tener un triunfo”, añadió el estratega del Atlas.

Finalmente, reveló que por ahora desconoce si continuará en el equipo la próxima campaña. “Por el momento no. Sí hay una plática pendiente (con la directiva), pero hay muy buena relación con ellos. De momento no hemos platicado por lo que fue el trajín de estas semanas, nos enfocamos directamente al plantel que tenemos. Estar pensando más allá, sería un poco complicado, porque tenemos tres finales por disputar y hay muchos jugadores que se tienen que definir. Tenemos una idea, junto a la directiva, del plantel que se puede tener para el próximo torneo esté yo o no esté. Eso es indiferente, pero lo importante es que ahora tenemos tres finales, en las cuales todos estamos comprometidos”, concluyó Cufré.

