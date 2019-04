'Chaco' Giménez advierte a FMF de un últimatum por parte de la AMFpro

En una de las emisiones del programa La Última Palabra de Fox Sports, el ahira analista Christian “Chaco” Giménez advirtió a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de un ultimátum que la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) pondría, cansada de las “mentiras” de los directivos.

"Hace poquito se iba a parar la liga; en realidad lo que queremos es que no se manche la liga, pero va a llegar un momento que no se aguanta más esta situación. ¿Por qué? Porque nos mienten en la cara, nos engañan. El tema es que no hay proyecto. Sí (hay un ultimátum). Ya tenemos que ir a otra instancia. ¿Cuál es la otra instancia? FIFA, directamente; el tema es fácil, nosotros siempre confiamos en los directivos. Muchas veces los directivos no reciben el mensaje como tienen que recibir el mensaje, y cuando llega el ultimátum, el último momento, ahí responden. Claro que es grave”, mencionó el ex jugador de Cruz Azul.

Mira el video:

🔥"EN CUALQUIER MOMENTO VA A EXPLOTAR"🔥#LUP La revelación de @chaco_81 sobre lo que vendría para la Asociación de Jugadores, en comunión con la FMF: pic.twitter.com/CO6dvrBcb0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 16, 2019

