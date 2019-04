Situación de Chivas no hará que Boy se ponga a “llorar”

La situación de Chivas es, en apariencia, negativa para Tomás Boy, por donde se le vea. El equipo vive una severa crisis de resultados que meterá al equipo en problemas de descenso la próxima temporada. Pero en lo personal, también vive la incertidumbre de no saber lo que pasará, pues el “Jefe” solo está seguro en el puesto durante los próximos tres partidos.

“Certidumbre ya tuvieron mucha, empezaron el campeonato (con un técnico definido. Se está sintiendo el peso de la presión y es normal. Los jugadores tienen que enfrentarla, esta es nuestra realidad. No hemos metido un gol en seis partidos, ¿qué te parece? Pero hay que enfrentarlo: no me puedo poner a llorar. Pienso que hay que enfrentarlo, no lo puedo hacer del lado, los jugadores lo tienen en la cabeza, lo importante es salir y enfrentarlo”, explicó este martes.

“Es lo que queda: enfrentar la situación hasta salir adelante. La certidumbre va a venir, ellos tienen que enfocarse, no pensar en el futuro cuando tenemos tres partidos durísimos ante equipos muy calificados. Tenemos por delante a León que es la maravilla del torneo, Tigres que es la mejor plantilla. No importa eso (quién vaya a dirigir), nosotros tenemos obligaciones institucionales. No sé qué vaya a pasar la temporada siguiente, a mí me corresponde ahorita estos partidos para los que me he preparado bien”, agregó Boy.

Por ahora, no le preocupa haber aceptado un reto por solo cuatro encuentros que le restaban a Chivas en el Clausura 2019. “Las cosas son como son, así lo acepté. No es una cosa de que me dan tantito asiento y me voy metiendo hasta que me apodere del asiento, no. Con el poquito asiento que tengo, debo sentirme bien en lo personal, como entrenador y como ser humano. Estoy enfocado en el trabajo inmediato”, aseveró.

“Lo he hecho muchas veces, es mi karma, casi nunca he entrado en equipos de arranque, ha sido muy raro que me contraten para un proyecto largo. El último proyecto largo que tuve fue con Morelia, pero entré como ahorita en lugar de Luis Fernando Tena y me quede cuatro años, en los que llegamos a una final. No pienso más allá, pienso ahorita. No es tan sencillo, pero no tengo nada que perder. Estoy feliz que me buscaron para esta solución inmediata y que crean que tengo esas características y capacidad. Lo importante es lo que haga para que los jugadores lo logren y ahí vamos”, señaló Tomás Boy.

Su situación personal la deja de lado. “Ahorita tenemos una urgencia y no se trata de salvarme yo. No tengo para decir ‘soy Supermán’, no. Vengo a ayudar y no conozco un entrenador que se ayude solo. Necesito a todos los jugadores. Júralo que no me voy a tentar el corazón para meter al que crea que puede arreglar la situación, pero como equipo, porque aquí no tenemos ninguna maravilla de esas que existen en el mundo. Aunque hay muy buenos jugadores, capaces, no hay una súper maravilla. Entonces, vamos a resolverlo de forma tranquila, vamos a solucionar la situación como equipo y necesito encontrar a los hombres, es todo. Aunque tenga poquito tiempo, esa es la misión, es el desafío, encontrar los hombres que nos saquen del hoyo”, finalizó.

