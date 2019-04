Golovkin enfrentará al 'desconocido' Steve Rolls en próxima pelea

El kazajo Gennady Golovkin ya tiene fecha para su regreso a los cuadriláteros después de haber perdido en septiembre de 2018 ante el mexicano Saúl Álvarez. Será el 8 de junio en el Madison Square Garden y su rival será el “desconocido” Steve Rolls.

Rolls, de 35 años y marca de 19-0 con 10 nocauts, finalmente fue el elegido por Golovkin y su equipo de trabajo por encima del excampeón mundial Hassan N'dam N'Jikam. La pelea estará pactada arriba del límite de peso mediano, a un peso contratado de 164 libras.

GGG hará su primera pelea con la plataforma digital DAZN tras haber firmado un acuerdo por múltiples peleas, seis combates en tres años.

"Estoy muy emocionado de regresar al ring y traer el Big Drama Show de regreso al Madison Square Garden. Los fans del Garden son fantásticos. Amo el boxeo y prometo traer lo mejor de mi para todos los que me estén viendo en una pelea de acción con Steve Rolls", aseguró Gennady.

De acuerdo con algunos reportes, GGG y DAZN esperan concretar la tercera pelea con "Canelo" Álvarez en septiembre, pero primero deberán salir ambos ganadores de sus respectivos duelos con Daniel Jacobs y Rolls.

I have a good news for you my friends. I’ll see you in June at @thegarden. It’s official.@dazn_usa

⠀

У меня хорошие новости для вас, друзья. Увидимся в июне в Нью-Йорке! pic.twitter.com/jH449HPNuU

— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) April 17, 2019