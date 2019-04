La atleta olímpica mexicana que decidió cambiar de sexo

Mónica del Real representó orgullosamente a México en los Juegos Olímpicos de Sydeny 2000 en la disciplina de taekwondo donde finalizó en la novena posición en la categoría -67 kgs.

Pero en el último año su vida cambió drásticamente pues decidió cambiar se sexo y convertirse en hombre. Ahora su nombre es Ricardo del Real Jaime.

"Mónica del Real como mujer desapareció, sin embargo está siempre a mi lado, me acompaña a todos lados; pareciera una dualidad pues mientras competía en su momento Ricardo del Real estaba detrás y ahora es al revés, Ricardo del Real ha surgido y me siento feliz", dijo en una entrevista para Canal Once.

Actualmente, este hombre transgénero trabaja para conseguir que la inclusión y el respeto a la diversidad de género sean más comunes en la sociedad mexicana, una nueva historia que comenzó a escribir legalmente el 15 de marzo de 2018, cuando recibió el acta de nacimiento con su nueva identidad.

"A partir de que tomo esta decisión empieza una serie de primeras veces. Cuando nací no tuve uso de razón para emocionarme por tener ese documento (acta de nacimiento), ahora siento que he renacido. Cuando lo tramito, aparece mi nombre ahí plasmado ¡y el género!mfue para mí algo indescriptible", comentó en otra entrevista con el periódico Reforma.

Ricardo tuvo una academia de taekwondo en su natal Aguascalientes, pero la traspasó en 2007. Ahora es quirofísico y tiene su propio consultorio en la Colonia del Valle de la Ciudad de México, donde se dice aceptado por todos sus pacientes.

"Doy terapias donde, literal, el paciente se está poniendo en mis manos y hablamos de masajes, terapias. Uno de los valores que más tengo es el respeto, sea hombre o mujer en mi consultorio me salgo para que se cambien, se coloquen en la mesa y se cubran, trabajo las áreas específicas, pidiendo permiso, diciendo lo que voy a hacer", indicó.



































Publicidad



































TAMBIÉN PUEDES LEER:

Pablo Aguilar está recuperado y podrá jugar ante Pumas

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV