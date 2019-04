Van Rankin niega indisciplina con Chivas

En los últimos días tomó notoriedad un nuevo problema extra cancha para Chivas. Antes del partido contra Puebla, salió a la luz que tres de sus futbolistas habrían recibido un llamado de atención por parte de la directiva, por ser vistos en un lugar que la institución considera inadecuado. Uno de los involucrados es Josecarlos Van Rankin, quien negó las acusaciones.

El lateral derecho del Guadalajara aseguró que todo fue un invento y que nunca existió multa para ellos. “Son cuestiones extra cancha, la verdad es que no le tomo importancia porque además se inventó algo, totalmente una novela que ni al caso”, aseguró el jugador del Rebaño Sagrado.

Por otra parte, aseguró que el vestidor vive momentos complicados, tras sufrir ante Puebla su quinta derrota consecutiva del Clausura 2019. “Es difícil hacer análisis cuando intentas tanto. Toda la semana nosotros estamos trabajando, intentamos estar positivos porque es difícil después de tantas derrotas. Pero tenemos que continuar así, queremos cerrar bien, platicamos en el equipo, tenemos que seguir positivos y obviamente sabemos que es nuestra responsabilidad lo que está pasando”, explicó Van Rankin.

El 3-1 sufrido el sábado pasado, como local, fue un duro golpe para Chivas. “Realmente intentamos, empezamos el partido muy bien, con mucha llegada y metimos el primer gol. Después, ellos nos sacan el partido, nos ganaron, pero no fueron superiores al futbol de nosotros. Intentamos de todo, yo creo que pudimos haber matado al Puebla antes, tuvimos oportunidades para meter gol, pero fallamos todos, no solo la presión es de los delanteros. A mí me tocó llegar una vez, no la metí y tenemos que matar a los rivales acá en casa”, detalló.

Finalmente, aceptó la culpa que tienen los jugadores por el mal paso de Chivas. “Es totalmente nuestra la responsabilidad, hay que aceptarla y hay que trabajar para tomar mejor decisiones. El único mensaje que nosotros podemos darle a la afición es una victoria, es lo único con lo que podemos mejorar y obviamente aceptamos lo que nos digan”, concluyó.

