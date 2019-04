Chivas femenil quedó fuera de la Liguilla del Clausura 2019

Chivas cumplió con su parte al vencer a Querétaro el domingo pasado, pero necesitaba un mal resultado de León para meterse a la Liguilla del Clausura 2019. Para desgracia del Rebaño Sagrado, no se dio. Las Esmeraldas derrotaron este lunes a Morelia por 3-2 y así se quedaron con el último boleto del Grupo 2, para pelear por el título de la Liga MX Femenil.

De esta manera, León llegó a 24 puntos y se apoderó del cuarto lugar del segundo sector. El Guadalajara sumó 23 unidades, luego de un torneo completamente irregular y no le alcanzó para meterse a la Liguilla. Así, se consumó el fracaso bajo el mando del técnico Luis Manuel Díaz.

El sistema de competencia es claro y califican los cuatro primeros de cada grupo. En la tabla general, Chivas culminó octavo, pero está fuera de la Liguilla por ser quinto de su sector. Esto no cayó del todo bien en el cuerpo técnico del Rebaño Sagrado, pues considera que deberían modificarse algunas cosas en la Liga MX Femenil.

“Son cuestiones reglamentarias y no me puedo meter. Por gusto te diría que sería importante que clasifiquen los primeros ocho, además de que jugáramos contra todos. Seria lo ideal por el progreso del futbol femenil en México. Sé que la inversión es difícil, por eso lo hacen, pero sería ideal jugar contra todas, no sólo por regiones y que califiquen las primeras ocho. Pero así son las reglas y las acatamos como son”, sentenció Luis Manuel Díaz.

Ahora, al Rebaño Sagrado sólo le quedará pensar en el futuro y armar un mejor plantel. El entrenador piensa desde ahora en la posibilidad de aprovechar que se incrementará el número de jugadoras mayores que se pueden registrar. Chivas necesita reforzar su equipo de forma importante para dejar atrás este fracaso.

“Ahora que llegué, que no conocía bien la Liga ni las rivales, uno se da cuenta que hay equipos muy bien estructurados. Chivas también, pero necesitamos evaluar lo que tenemos, pensar qué podemos hacer con jugadoras mayores, de más experiencia. Es todo un proceso para jugar en este nivel que es el más alto. Independientemente que tenemos jugadoras en selecciones menores, no es lo mismo estos partidos. Estamos analizando con la directiva, pero sí pensamos hacer algo al respecto, tener jugadoras con más experiencia, sin dejar de lado la formación”, concluyó Díaz.

