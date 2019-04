Dan a conocer lista de convocados sub 20 para Polonia 2019

La Dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer la lista de 21 jugadores convocados por el Director Técnico Diego Ramírez que participarán en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019.

Del 23 de mayo al 15 de junio se celebrará la vigésimo segunda justa mundialista Sub-20, en donde 24 países irán en busca del título de la categoría. La Selección Nacional de México quedó instalada en el Grupo B, compartiendo sector con Italia, Japón y Ecuador.

La lista de Ramírez está encabezada por el jugador del Betis Diego Lainez y el atacante del León José Juan Macías.

En cuanto a Jonathan González, el jugador no recibió permiso de su club, Rayados de Monterrey, para acompañar al grupo.

“El caso de Jonathan es un caso super mencionado, está de más que mi teléfono sonó dos o tres semanas exclusivamente por un jugador, me parece que la Selección Mexicana está integrada por 21 y no por un jugador. Puedo hablar que es una gran persona y un gran jugador, me parece que las políticas de su club no le permitieron participar con nosotros”, comentó Diego Ramírez.

