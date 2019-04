Presentan cinturón Maya para la pelea entre 'Canelo' y Jacobs

La cultura mexicana es una de las más apreciadas internacionalmente hablando, razón por la que una vez más, tendrá presencia en una pelea de boxeo, y será la del próximo 4 de mayo entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Daniel Jacobs.

La Cultura Maya será la que se venerará a través del cinturón que estará en disputa en el combate ya mencionado, el cual ya se presentó en la Ciudad de México.

Durante la presentación estuvo Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo; Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade; Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano; además grandes figuras del boxeo, entre otros.

“Lo que fue una idea, ahora es una realidad. Es una gran satisfacción, es una pieza que nos ha cautivado. Este cinturón conmemorativo es para que México le regale al mundo grandes cosas de nuestro país, una espectacular cultura que tenemos”, mencionó Sulaimán.

Durante la presentación ante los medios de comunicación, estuvieron presentes los cinturones huichol, que tuvieron presencia en la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs Julio César Chávez Jr. y en la ‘Canelo’ vs Gennady Golovkin 1. Además de los cinturones chiapanecos, que aparecieron en la GGG vs Martirosyan y la ‘Canelo’ vs Golovkin 2. Ahora será el cinturón Maya el que esté en disputa en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

De esta manera presentan el Cinturón Maya, el cual se lo llevará el campeón de la #CaneloVsJacobs🥊 el próximo 4 de mayo @Publisport_MX pic.twitter.com/MrUKgxQK2J — Karly Aldana (@karlyaldana7) April 23, 2019

Ana Guevara y Jesús Ramírez llegan a la presentación del cinturón Maya que estará en disputa en la #CaneloVsJacobs🥊 🎥 @karlyaldana7 pic.twitter.com/fJFI9ZQv5Z — Publisport México (@Publisport_MX) April 23, 2019















