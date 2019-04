Aficionado dedica emotiva carta al fallecido Emiliano Sala

Dos meses después del lamentable fallecimiento de Emiliano Sala cuando estaba a bordo de un avión que viajaba de Nantes a Cardiff, apareció una extraña carta de un aficionado que firmó como Andreja de Eslovenia.

La misma fue dada a conocer por el sitio Infobae que es del mencionado fanático de Eslovenia la cual fue escrita de puño y letra en italiano, aunque su residencia es en Austria.

El admirador de Emiliano pidió que le hagan llegar sus palabras al círculo más íntimo de la figura del Nantes y remarcó que Sala "siempre vivirá en nuestros corazones".

ESTO DICE LA CARTA COMPLETA:

Escribo con el deseo de que esta carta llegue a la familia de Sala en Cululú. No tengo su dirección, por eso les pido que envíen esta carta a la familia de Emiliano Sala.

Emi tocó a todo el mundo con su personalidad. Vivirá por siempre en nuestros corazones.

Pienso que esta carta pueda ser también un pequeño consuelo para la familia Sala, que debe enfrentarse a un tiempo difícil. Muchas gracias por enviarles esta carta.

Quizás algún día visite la Argentina y prenderé una vela por él. Si no, él permanecerá en nuestras plegarias aunque no nos hayamos encontrado. Para Dios, la distancia no existe.

Muchas gracias,

Andreja de Eslovenia

