Cardinals eligen a Kyler Murray como primera selección del draft

En contra de las costumbres de la NFL y con el riesgo de generar al menos de manera temporal una controversia en la posición de quarterback, los Cardinals eligieron al pasador de Oklahoma y ganador del Trofeo Heisman Kyler Murray como la primera selección del draft.

Por segunda ocasión en un año, Arizona optó por un quarterback luego de haber hecho movimientos para pasar de la 15ta a la 10ma selección en 2018 para obtener a Josh Rosen. Las organizaciones de la NFL simplemente no suelen hacer eso, pero con un nuevo entrenador versado en el futbol americano colegial en Kliff Kingsbury, los Cardinals realizaron un movimiento atrevido, al menos hasta que, posiblemente, envíen a Rosen a otro equipo en un canje.

Kards got Kyler. #CardsDraft

“Siento que podemos ser muy peligrosos”, consideró Murray. Kingsbury “es uno de los mejores del mundo a la hora de llamar jugadas. Estoy ansioso por trabajar con él. Ha pasado mucho tiempo y espero que él se sienta igual”.

Vestido con un traje color de rosa, Murray abrazó a varios de sus colegas prospectos antes de rodear con sus brazos al comisionado de la NFL Roger Goodell.

Murray es el 22do ganador del Heisman en convertirse en la primera selección. También es el segundo quarterback consecutivo de los Sooners en obtener la distinción: Baker Mayfield fue a Cleveland en 2018.

“¡UNO DETRÁS DEL OTRO! ¡FELICIDADES K1! ¡Bien merecido mi hermano!” tuiteó Mayfield.

BACK TO BACK!!!!! CONGRATS K1!!!! Well deserved my brotha!!! @TheKylerMurray

— Baker Mayfield (@bakermayfield) April 26, 2019