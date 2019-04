'Quiero un título de MMA y otro en química de alimentos': Mely Martínez

Con 21 años de edad, la joven mexicana Melissa Martínez tiene bien claros sus objetivos a futuro: conseguir un título de MMA y además… ¡ser licenciada en química de alimentos!

“Quiero los dos, ademas siempre me han dicho que los dos tienen que ser a la par. Si puedo sacar uno en un lado, el otro también. A mi me gustarían los dos”, afirmó la peleadora.

Mely comenzó con la práctica de las Artes Marciales primero por influencia de sus padres que son entrenadores de karate, y luego por su hermano quien fue quien empezó a entrenar MMA y la convenció de hacerlo también.

“El gusto por esto fue desde que estaba chiquita y fue por el karate, siempre lo he practicado porque mis papas son entrenadores. Siempre he estado en las artes marciales, es una disciplina que me han formado mis papás. Luego mi hermano empezó con las MMA y fue por él que empecé a tomar mi primera clase. Yo hacía solo karate y cuando entré vi que era un deporte súper completo, donde podías pelear tanto arriba como en el piso, entonces fue cuando agarré el gusto y cuando hice mi primera pelea amateur me gustó más”, relató.

Pero sus padres le pidieron que no descuidara sus estudios, así que combina su carrera universitaria, la licenciatura en química en alimentos donde actualmente cursa el octavo semestres en la UNAM, con sus peleas en su actual empresa Combate Américas.

“Es muy difícil combinar ambas actividades, me ha costado mucho trabajo coordinar los entrenamientos, y las peleas con los trabajos en clase, pero con pura disciplina, solo dedicarme a la escuela y deporte me ha ayudado mucho”.

Hasta ahora tiene un impresionante récord de 5 peleas ganadas sin ningún descalabro, pero no es algo que le guste presumir ante sus compañeros de clase, de hecho muy pocos saben que es peleadora.

“Muchos no saben, los que sí me apoyan mucho cuando llego a pelear. Casi no platico de lo que hago, además cada semestre nos van rolando de grupos y no puedo socializar mucho con un grupo de amigos, son muchas personas las que conoces en un año”.

Y aprovechando que está dentro de las MMA, quisiera usar sus relaciones en ese mundo para cuando se llegue el momento de ejercer su carrera química.

“Mi mamá es química industrial y además me gustaba esa materia, por eso quise estudiarla. Además quiero especializarme en suplementación deportiva y me gustaría trabajar en algún buen laboratorio y quiero relacionarlo con el deporte que hago”.

Mely ya se acostumbró a su ritmo de vida, es decir, en las mañanas ir a la escuela y por la tarde-noche, entrenar. De hecho siente que no podría dejar alguna de las dos disciplinas.

“Me gustan las dos cosas, siento que ambas partes se me complementan porque a veces como deportistas tanta presión de tus enredadores te llega a afectar, entonces con la escuela te distraes un poco. Pero también ser universitario te estresa mucho, a veces solo pensar en la escuela, entonces cuando entreno paso ese estrés de la universidad. Ambas partes me ayudan mucho, siento que no podría ser solo deportista y tampoco solo estudiante. Me gusta hacer las dos cosas”.

“Súper Melly” como la conocen en el mundo de las MMA, quizá por sus cinco victorias y cuatro nocauts, está a la espera de que se apruebe un título mundial de su categoría para ir por el, mientras tanto sostendrá este sábado su quinta pelea con la promoción Combate Américas frente a la chilena Caroline Gallardo (3-2) dentro de la función Combate Reinas en Los Ángeles y espera salir con el brazo en alto.

“Quiero seguir siendo la numero uno de mi división y cuando se abra la oportunidad de que en mi categoría haya un cinturón, mi meta es pelear por él y tenerlo. Quizá por el récord soy favorita pero de las derrotas siempre se aprende mucho y no dudo que esas dos derrotas de Caroline hayan fortalecido su estrategia de pelea, entonces para mi es siempre ir hacia adelante sin confiarse y respetando al rival”, culminó.



































Publicidad



































TAMBIÉN PUEDES LEER:

Figuras del atletismo Farah y Gebrselassie se acusan de robo y agresión

Joaquín Beltrán no está 100% convencido de trabajar en Pumas

'El toreo me ha ayudado a crecer como persona y tener valores': Antonio Ferrera

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV