Confirma Cuauhtémoc Blanco su participación en 'Clásico de Leyendas'

El ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, confirmó su participación en el ‘Clásico de Leyendas’ entre ex jugadores de América y de Chivas en el Estadio Ciudad Deportiva el próximo 8 de junio a beneficio de la Fundación Carreón.

Con el fin de apoyar al DIF y a los bomberos del estado de Morelos, el ‘Cuau’ se une a otras leyendas como Luis Roberto Alves Zague, Isaac Terrazas, Adolfo Bofo Bautista, Adrián Chávez, Cecilio de los Santos, Gustavo Nápoles, Ramón Ramírez, entre otros.

El ‘Clásico de Leyendas’ fue organizado inicialmente para recaudar fondos para la Fundación Carreón, la cual tiene como objetivo apoyar a deportistas retirados que se encuentran en situación vulnerable o en decadencia. Dicha ayuda se otorgará como donativo en especie, alimentos y atención médica tanto para los atletas como para sus familiares.

La Fundación Carreón fue creada por el empresario mexicano Héctor Carreón al encontrarse con muchos deportistas ex profesionales de futbol, box, basquetbol, beisbol… así como atletas de alto rendimiento retirados que hoy en día no cuentan con un apoyo por parte de sus ex equipos o federaciones y se encuentran sin un sostén económico.

El encuentro estará iluminado por las estrellas que formaron parte del Rebaño Sagrado como Ramón Ramírez, Ramón Morales, Sergio Rodríguez, Camilo Romero, Joel Tiburón Sánchez, Gustavo Nápoles, Salvador Carmona, Héctor Pirata Castro, Amaury Ponce, Héctor Reynoso, Jorge Remy Arreola, Jonny Magallón, Johnny García, Sergio Gaucho Ávila, Isaac Romo y Adolfo Bautista.

Mientras que las Águilas alinearán a leyendas que marcaron historia en el balompié mexicano como Cuauhtémoc Blanco, Adrián Chávez, Isaac Terrazas, Efraín Cuchillo Herrera, Alfredo González Tahuilán, Israel Jagger Martínez, Juan Hernández, Cecilio de los Santos, Juan Carlos More Mosqueda, Juan Carlos Negro Medina, Reinaldo Navia, Jesús Mendoza, German Villa, Alejandro Argüello, Efrén Hernández, Carlos Carrillo, Carlos Santos y Zague.

Los boletos para el encuentro “Clásico de Leyendas” estarán a la venta por sistema Smarticket en www.smarticket.com o al 30958585, Farmacias del Ahorro y en taquillas del Estadio Ciudad Deportiva el día del evento. Tendrá un costo entre 350 pesos y mil 200 pesos, además de contar con un boleto VIP el cual corresponde a un tipo de entrada especial con acceso al entrenamiento que se llevará a cabo un día antes.

