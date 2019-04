‘Cuando Messi se pone delante, nosotros lo seguimos’: Rakitic

El centrocampista del Barcelona Ivan Rakitic reconoció este martes que el enorme deseo de Leo Messi de volver a ganar la Liga de Campeones ha calado en el equipo azulgrana, que este miércoles recibirá al Liverpool en la ida de las semifinales.

"Cuando el capitán dice una cosa, todos los demás estamos para seguir el camino que ha marcado para el equipo. Él se pone delante y nosotros le seguimos", dijo Rakitic sobre un comentario, al inicio de temporada, de Messi, que definió la 'Champions' como "esa copa tan linda y deseada".

Tras lograr el título de Liga, Rakitic desea "la temporada perfecta", que pasa por ganar la Liga de Campeones y la Copa del Rey para completar un triplete.

"Presión hay de sobras, pero no nos exigimos. Ahora toca aprende de los errores del pasado y disfrutar. Creemos que lo mejor está por llegar, y tener al mejor jugador de la historia con tantas ganas, sinceramente nos da mucha confianza", manifestó.

El internacional croata sabe, no obstante, que eliminar al conjunto inglés no será fácil e intuye que la eliminatoria se decidirá en Anfield.

"Siempre es mejor ganar y, si es sin encajar un gol, sería perfecto, pero será complicado hacerlo contra el Liverpool. Debemos atacar, pero sin perder la cabeza. Hemos de estar juntos como en los últimos partidos", analizó.

La eliminatoria de semifinales ante el los 'reds' pasa primero por el Camp Nou, un escenario del que el Barça ha salido invicto en sus últimos 31 partidos de 'Champions'.

Sin embargo, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, opinó recientemente que el estadio barcelonista no puede considerarse un templo del fútbol. Rakitic matizó las declaraciones del técnico alemán.

"El Camp Nou es un estadio diferente, con un ambiente muy distinto a los demás y eso hay que entenderlo, pero ojalá yo pudiera jugar todos los partidos en casa, con nuestra afición y nuestra gente. Respecto su opinión, aunque yo creo que ha hecho estas declaraciones para quitarle presión a sus jugadores", manifestó el azulgrana.

El internacional croata, uno de los fijos de Ernesto Valverde en el once de este miércoles, aseguró que está "en el mejor momento" de su carrera y que no tiene ninguna intención de cambiar de aires la próxima temporada.

"Me siento muy bien aquí y cuando he hablado con el 'presi' (Josep Maria Bartomeu), me ha dicho lo mismo. Siento el calor de la afición, que para mí es muy importante, y tengo tres años más de contrato, así que estoy muy tranquilo", concluyó.

