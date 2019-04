‘Los que apuestan por Canelo no saben de boxeo’, dice Jacobs

Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Daniel Jacobs hicieron su arribo oficial a Las Vegas, donde el sábado buscarán demostrar quién es el mejor peso medio de la actualidad.

Al ritmo del mariachi y en el turno estelar apareció el pugilista tapatío, quien fue ovacionado por decenas de aficionados que se dieron cita en el lobby del hotel MGM Grand, al que también arribaron los pugilistas que estarán en el respaldo.

“El nocaut es algo que siempre está latente y si veo posibilidad lo buscaré. Más que presión es una motivación (enfrentar a un rival como Jacobs). Al final lo que quiero es hacer historia y es una motivación para mí, lo tomo así y quiero seguir haciendo historia”, dijo el campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Los gritos de apoyo para el tapatío se dejaron escuchar desde su llegada al inmueble, donde se mostró tranquilo en todo momento y al final complaciente con sus seguidores, pues se tomó fotografías y firmó algunos artículos.

Jacobs, quien también fue aplaudido por la afición a su llegada, resaltó la concentración con la que llegará a la pelea, listo para cualquier cosa y más que motivado por medirse a un rival como el tapatío.

“Voy enfocado en lo que tengo que hacer, esta es una gran pelea y quiero salir con el triunfo, todo lo que pasa me motiva para enfrentarlo”, dijo el campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

The Miracle Man también comentó a ESPN que no le importa no ser favorito en las apuestas, pues considera que la gente que apuesta no sabe mucho de boxeo y los que sí, saben de lo que es capaz.

