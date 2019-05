Se encienden los ánimos entre peleadores de respaldo de Canelo-Jacobs

Si bien Saúl “Canelo” Álvarez y Daniel Jacobs dejaron de lado las palabras y decidieron no “calentar” su pelea, no fue el caso con dos peleadores que estarán en la cartelera de respaldo de esa velada.

En la última conferencia de prensa donde se presentaron los boxeadores que estarán tomando acción la noche del sábado, se presentó un incidente en particular con dos de ellos:Joseph “Jo Jo”Díaz y Freddy Fonseca, que pelearán por el cetro vacante súper pluma oro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Y es que durante el cara a cara, el nicaragüense puso su puño sobre el mentón del estadounidense y este molesto lo empujó y por poco adelantan su pelea en ese momento.

"Yo creo que es el cabello, no sé, pero se ponen bravos. No quise que Fonseca me pusiera la mano en la cara porque esto es boxeo, hay que respetar y no va a venirme a hacer eso”, declaró Díaz.

Mira el video:

