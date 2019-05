'Hoy será una pelea de alto riesgo': Saúl 'Canelo' Álvarez y Daniel Jacobs

“LA META ES GANAR TODOS LOS CINTURONES DE PESO MEDIANO” Saúl Álvarez

Para tu preparación, ¿tomaste en cuenta algo de la pelea que sostuvieron Daniel Jacobs y Gennady Golovkin en 2017?

— Vi la pelea pero no sólo esa. También hemos visto otras por si hay alguna variación, un cambio en los diferentes estilos y cómo se adapta a sus rivales. Con base en eso, trabajamos nuestra estrategia y nos preparamos para lo que viene.

Hubo mucha polémica en aquella pelea. ¿Crees que Jacobs le ganó a Golovkin esa noche?

— Fue una pelea muy cerrada, pudo haber ganado cualquiera de los dos. El boxeo es un deporte de apreciación. Para mí, esa noche ganó Jacobs.

¿Tu objetivo principal es vencer a Jacobs para poder pelear por tercera vez con Gennady Golovkin?

— Primero lo primero, tenemos enfrente a un duro rival. Como equipo sí tenemos una meta y esa es ganar todos los cinturones. Si Golovkin tiene uno, entonces sí ¿por qué no? Ya le dimos a la afición dos bonitas peleas, ¿por qué no una tercera?

¿Cómo visualizas la pelea ante Daniel Jacobs?

— Será una pelea muy difícil, especialmente en los primeros rounds. Trataré de adaptarme e imponer mi estilo pronto, pero por su estilo será difícil. Él es un peleador muy completo. Sabe cambiar de guardia zurda a derecha, se sabe mover en el ring.

Sabemos los riesgos y sabemos que es una pelea de alto riesgo, pero un peleador con mi experiencia, con mi nivel, se tiene que adaptar a todos los niveles.

Para este compromiso no hubo una “guerra de palabras” entre Jacobs y tú, como la hubo con GGG. ¿Le tienes más respeto a Daniel?

— Todos me conocen, nunca ha sido mi forma de ser el estar insultando a mis oponentes o hablando cosas malas de ellos. Lo que pasó con Golovkin fue una reacción a todo lo que él y su equipo hablaron de mí. En este caso la afición sabe que los dos vamos a subir al ring, daremos el 100% y será una gran pelea.

El hecho de pelear en la semana de los festejos por el 5 de mayo, ¿te da alguna motivación extra?

— Claro, como en todas las peleas. Pelear en fechas importares para mi país como mayo o septiembre es muy importante para mí. Me motiva para salir a pelear.

¿Te molesta que la gente piense que Jacobs tiene que noquearte para ganar, ya que esta noche los jueces estarán de tu lado?

— No creo eso. La gente siempre va a tener su propia opinión y algunos me criticarán, pero es parte de esto, del juego.

¿Alguna vez te imaginaste que llegarías a convertirte en el campeón mundial de peso mediano de todos los organismos?

— Cuando empecé desde niño siempre soñé con ser campeón mundial. Después de un largo proceso, conforme fui creciendo, agarrando experiencia, comencé a cambiar mi mentalidad y a preguntarme: ¿por qué un título si puedo ganar más?

¿Cuál es el legado que quieres dejar al deporte?

— Quiero ser recordado como uno de los grandes del boxeo y por eso es que continúo trabajando duro.

“Tengo ventaja física sobre él y voy a utilizar eso y mi alcance”: Daniel Jacobs

¿Cómo te encuentras para esta pelea?

— Estoy sumamente emocionado de estar en este nivel en mi carrera y tener este tipo de oportunidades en mi camino. Sé que ésta es una gran oportunidad y trataré de sacar la mayor ventaja de esto. Estoy listo, ya aclimatado a Las Vegas, listo mentalmente, en cuerpo y alma. Buscaré la victoria y buscaré ser también el mejor peso mediano del mundo.

¿Crees que el Canelo tiene debilidades?

— No creo que las tenga. Su ataque, su movimiento del cuerpo, su defensa son realmente buenos. No hay mucho que decir sobre eso. Lo que sí sé es que tengo ventaja física sobre él y voy a utilizar eso y mi mayor alcance. También tengo velocidad y poder, creo que eso podría hacerme victorioso.

¿Quién crees que tiene mejor poder de puños, Canelo o tú?

— Creo que yo, definitivamente creo que soy un peleador más fuerte.

¿Crees que para la promoción de esta pelea hizo falta algo más, una guerra de declaraciones?

— Nunca ha sido mi intención crear animosidad para vender una de mis peleas, no me gusta hacer eso porque no es mi naturaleza. El boxeo es sólo un deporte, así que yo creo que esta ha sido una de las mejores promociones. Comparto las mismas ideas que mi oponente en cuanto a que esto es estrictamente profesional y tenemos que dejar que nuestras habilidades hablen en el ring.

¿Cómo te sentiste después de aquella controversial decisión en la pelea ante Gennady Golovkin?

— Estaba seguro de que vendrían otras nuevas oportunidades y creo que fue una demanda popular el volver a estar en este nivel. Después de esa pelea tuvo un buen contrato con HBO, luego firmamos con Matchroom y ahora estoy con DAZN.

¿Qué has estudiado del estilo del Canelo?

— Creo que trataré de contrarrestar su movimiento de pies. Tiene una gran ofensiva, lanza muchos golpes, especialmente al cuerpo y es un objetivo difícil por el movimiento que tiene. Si puedo luchar con eso, será una gran pelea.

¿Crees que la pelea ante GGG te hizo estar listo para este nuevo nivel?

— Definitivamente me dio mayor experiencia, pero pienso que esto pasa más por lo mental. Pienso que las habilidades físicas siempre han estado ahí. Esto se trata de convencerte de que perteneces ahí y saber que eres el mejor.

