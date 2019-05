EN VIVO: Saul 'Canelo' Álvarez vs Daniel Jacobs

Saúl Canelo Álvarez quiere lograr lo que nadie en la historia del boxeo mexicano y para ello requiere dos victorias, la primera que buscará este sábado cuando enfrente al estadunidense Daniel Jacobs en la T-Mobile Arena.

Daniel Jacobs no dio el peso en la segunda parada por la báscula

Más de 20 mil espectadores serán testigos del duelo unificatorio en el que Canelo expondrá sus cetros de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y Jacobs el de la Federación Internacional (FIB), además de disputarse el “Cinturón maya”.

La estricta dieta del ‘Canelo’ para enfrentar a Jacobs

En caso de salir vencedor, el mexicano tendría tres títulos de las 160 libras y sólo le faltaría el de la Organización Mundial de Boxeo (OM) para concretar su próximo gran objetivo, que es unificar los cuatro cetros de una división, lo que nunca ha hecho un pugilista mexicano.

VIDEO: Los últimos 10 nocauts de Saúl 'Canelo' Álvarez

Pero no será nada sencillo ante el llamado The Miracle Man, quien en 2011 sobrevivió al cáncer y ahora se presenta como uno de los rivales más complicados en la trayectoria del tapatío, listo para exigir el nombramiento del mejor peso mediano de la actualidad.

Fecha: sábado 4 de mayo del 2018

Hora: 22:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 7 (TV Azteca) / Canal 5 (Televisa) / DAZN / Space

Aquí en PUBLISPORT te mantendremos al tanto de las acciones con nuestro EN VIVO:

I never ran, and I never will! #CaneloJacobs #TeamJacobs pic.twitter.com/bujpKRQ8mz

— Daniel Jacobs (@DanielJacobsTKO) May 3, 2019