Canelo se lleva el triunfo ante Jacobs

Saul Canelo Álvarez se llevó la victoria sobre Daniel Jacobs por decisión unánime para unificar los títulos de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y convertirse en campeón indiscutible, en una pelea con poco espectáculo celebrada en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

El pugilista mexicano no tuvo el poder de otras batallas. En los primeros rounds se mostró más meticuloso, estudiando los movimientos de The Miracle Man, quien tardó algunos asaltos para soltar sus puños, por lo que el tapatío nunca empleó a fondo su guardia.

































Fue en el cuarto asalto cuando la pelea empezó a tomar forma cuando Canelo conectó tres zurdazos en el rostro de un Jacobs analítico, que nunca pudo tomarle la medida a Álvarez.

A pesar de que en el noveno round Jacobs soltó un tremendo golpe sobre el rostro de Álvarez, no pudo superar sus puntos en las tarjetas de los jueces, motivando a que el mexicano le metiera intensidad hasta el final del último round.

#NocheDePuños 🔥 ¡REVIVE LA IMPRESIONANTE VICTORIA DEL CANELO! 🔥 👏🏻Asalto por asalto nos brindaron una gran exhibición de boxeo pero al final el mexicano supo sobreponerse y sacar la victoria para convertiste en el Nuevo Campeón Mundial de Peso Medio CMB, FIB Y AMB 👏🏻 pic.twitter.com/bHZ8hIAZnN — Televisa Deportes (@TD_Deportes) May 5, 2019

Al termino del combate, Canelo reconoció la labor de su rival y celebró un título más en su carrera. “Era nada más tener paciencia sabíamos que iba a ser un peleador difícil pero hicimos las cosas que debíamos hacer. Cuando se te cambian de zurdo a derecho crean problemas pero solo es cuestión de segundos en lo que se adapta uno. Recibí un golpe duro pero no me hizo nada, no sentí nada y seguí en la pelea”, apuntó Canelo.

