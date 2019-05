Nahuel Guzmán salva a Tigres y empata contra Pachuca

Tigres y Pachuca dejaron la serie de cuartos de final abierta luego de empatar a un gol en la ida de los cuartos de final del Clausura 2019.

Los locales fueron más agresivos en su ataque, pero un Nahuel Guzmán bien plantado en su portería se convirtió el héroe para los felinos.

Pachuca se vio más ofensivo desde los primeros minutos, pero fue hasta el minuto 18 que un autogol de Luis Rodríguez le dio la ventaja momentánea.

Un centro que no tenía mucha peligrosidad, el Chaka no supo hacer una recepción y envió el balón a propia puerta. Nahuel fue sorprendido y no pudo evitar la caída de su marco.

El partido se niveló al 21' cuando Javier Aquino sacara un disparo a puerta que desvió Erik Aguirre. Alfonso Blanco hizo un buen recorrido pero el desvío impidió que llegara al balón.Edwin Cardona salió inspirado y fue el orquestador de las jugadas de peligro del Pachuca. En Tigres su mejor hombre fue Nahuel Guzmán, que salvó a su equipo en al menos tres ocasiones.

Pachuca se quedó sin Franco Jara antes de terminar el primer tiempo por una lesión, su lugar lo tomó el ex Tigre Ismael Sosa.

Para la segunda parte los dos equipos fueron más cautelosos y el balón se disputó mayormente en la media cancha, aunque por momentos el duelo se tornaba de ida y vuelta.

Ricardo Ferretti refrescó el ataque de los auriazules con el ingreso de Lucas Zelarayán, pero el Chino tuvo poco tiempo para ser factor en el partido.

Pachuca dominó a los felinos en los últimos minutos del partido, pero de nueva cuenta, Nahuel Guzmán se interpuso en el triunfo de los Tuzos.

El final la capa de héroe se la puso Hugo Ayala después de un centro de Erik Aguirre que estuvo a punto de finalizar en gol, por lo que el silbatazo decretó un empate.

A pesar del empate, Tigres tiene el sartén por el mango, pues el gol de visitante le da una ligera ventaja.

Pachuca tendrá que ganar en el Volcán o buscar un empate por más de dos goles el próximo sábado a las 19:00 horas.

¡LO EMPATÓ TIGRES! ¡GOLAZO DE AQUINO! #LiguillaxFOX Apareció Javier para mandar el balón al fondo de la portería de Alfonso Blanco y emparejar el marcador en el Hidalgo. #TuzosxFOX pic.twitter.com/i7DoQYsO2P — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 9, 2019

¡AUTOGOL DE 'CHAKA' RODRÍGUEZ! 🤦‍♂️ #LiguillaxFOX Se le viene la noche a 'Tuca' y sus Tigres con el tanto en propia puerta del lateral derecho. #TuzosxFOX pic.twitter.com/lZu5HCdSot — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 9, 2019



















Publicidad



















TAMBIÉN PUEDES LEER:

VIDEO: Jugadores del Tottenham armaron tremenda fiesta en los vestidores

VIDEO: La divertida reacción de Neymar al conocer a Will Smith

Trollean a Héctor Herrera por fotomontaje con la playera del Pachuca

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV