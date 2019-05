'Canelo' celebrará el bautizo de su hijo con una fiesta con temática de circo

View this post on Instagram

Ven les dije , que el Bautismo de Saúl Adiel hijo de Canelo , sería este sábado 11 de Mayo .., en Guadalajara y el tema será de Un circo 🎪 según habían dicho que no niños pero !! Umm creo que si abra 🤷🏻‍♀️ seguiré averiguando

