La Máscara renuncia a AAA

Como ingobernable que es, Felipe de Jesús Alvarado, mejor conocido como La Máscara anunció su salida de la empresa AAA después de poco más de un año.

La razón principal, según sus propias palabras, es que trató de hablar con Dorian Roldán sobre su contrato y este no lo quiso recibir, por lo que se sintió poco valorado y decidió irse.

“Se termina un ciclo, llegamos a un acuerdo el cual ya culminó. Yo pedí hablar con el mandamás de ahí (Dorian Roldán), no se me dio, no se cual haya sido el motivo pero creo que tanto el tiempo de él como el mío vale. Mi papá (Brazo de Oro) era de los que estaba en contra eso. La materia prima es el luchador y mientras lo tengas satisfecho, a gusto, él va a seguir trabajando y logrando sus objetivos. Me sentí poco valorado”, confesó en una entrevista para el canal de YouTube +Lucha.

Ahora el “Papi de papis” incursionará en el circuito independiente el cual no desconoce y no descarta volver a juntarse con Los Ingobernables, trío que hizo época en el pasado en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) al lado principalmente de Rush.

“Hay mucha baraja luchística en el lado independiente y a seguirle dando y hacer seguir haciendo crecer esa facción que tanto queremos (los Ingobernables). Mucha gente me pregunta que cuándo regreso a la Arena México, cuándo nos juntamos los Ingobernables pero el tiempo lo dirá”, afirmó.

Finalmente lamentó no haber podido hacer crecer el trío de “Los Mercenarios” en AAA pero dijo que tienen buenos elementos para hacer algo nuevo.

“Los Mercenarios tendrán que seguir su camino en AAA, es una facción que quise forjar, quería hacer lo mismo, humillación sobre los rivales porque es lo que hace falta, rudos fuertes en AAA. Se estaba formando bien pero bueno, tienen muy buenos elementos y pueden seguir”, culminó.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Le cancelan a mexicanos sus boletos para la final de la Champions

Keylor Navas ya no entra en planes con Real Madrid la próxima temporada

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV