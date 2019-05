Rafael Márquez se despedirá como leyenda con la bendición del Papa

Atlas vive tiempos de cambio y eso podría dejar al histórico Rafael Márquez fuera de la institución. El propio ex jugador, cinco veces mundialista, revela que vive en total incertidumbre, pues desconoce lo que viene para él. Sin embargo, aclara que no tiene necesidad, que está ahí por amor al arte y por tanto, no le preocupa si se va o continúa.

“Creo que en esa situación sigo viviendo lo que ustedes viven, en la incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Con eso te digo todo. Estoy en Atlas por amor al arte. Si me quedo o no me quedo, afortunadamente gracias a Dios no tengo la necesidad. Así que sea cual sea la decisión, intentaré seguir o hacerme a un lado… no tengo ninguna preocupación acerca de eso”, explicó este jueves.

Prefirió no tocar más el tema y así se enfocó en su partido “Despedida de Leyenda. Compromiso por La Paz”, que se disputará el 8 de junio próximo en el Estadio Jalisco, a las 19:00 horas. “Hoy estamos aquí para hablar del partido, es un compromiso importante, con respaldo de su Santidad el Papa Francisco y merece toda la atención hoy. Es tratar que el evento sea importante, que se hable mucho, que sea bueno para quien pueda asistir para ver a estas leyendas”, afirmó.

Primero, reveló algunos nombres que estarán con el equipo Leyendas Mundiales. “Confirmados Javier Saviola, Deco, Conceiçao, Marcelo Salas y muchas otras figuras que poco a poco iremos soltando. Estamos por confirmar a Ronaldinho, estamos pendientes, sabemos la cantidad de compromisos que tiene, pero estamos esperando que asista”, detalló Rafael Márquez.

En el equipo Amigos de Márquez también hay nombres ya seguros para jugar en el Jalisco. “Jorge Campos está ya confirmado, Claudio Suárez que para mí fue un gran maestro, Juan Pablo Rodríguez que jugué con él en Atlas y Selecciones menores también asistirá. Todavía esta por confirmar si el entrenador será La Volpe, que me encantaría, pero por su compromiso con Toluca está en veremos. Pável Pardo también asistirá y grandes amistados que he podido tener y ex compañeros son parte de los que van a venir”, aseveró.

Compromiso por La Paz es una serie de partidos amistosos que se realizan en distintas partes del mundo. El objetivo es respaldar a la Fundación Scholas Occurrentes, que creó el Papa Francisco. “Ellos ya me había hecho unan invitación, asistí al partido hace dos años en Roma y quedó una amistad de por medio entre la gente que organiza los compromisos. Después del Mundial sugirieron hacer un partido como despedida, pero igualmente que fuera Compromiso por La Paz. Me halaga que me hayan tomado en cuenta para un partido importante en el mundo, respaldado por el Papa Francisco. Esto más allá de que pueda ser una despedidas, es el compromiso con la fundación del Papa, es un evento para ayudar a los jóvenes a que tengan quizá una mejor guía de vida”, señaló Márquez.

