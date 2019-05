Vinculan a fundación del ‘Canelo’ Álvarez en lavado de dinero

Este viernes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló que la Fundación Valor y Principio de Dar A.C, de la que Saúl ‘Canelo’ Álvarez es socio, fue utilizada por el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, para lavar dinero procedente del crimen organizado.

De acuerdo con los reportes de las autoridades norteamericanas, el ex gobernador recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También señalaron que aceptó sobornos de los Beltrán Leyva, además, fue acusado de tener vínculos con la organización liderada por el narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Treasury works with government of Mexico against perpetrators of corruption and their networks: https://t.co/Pib86vmL8D pic.twitter.com/fWzGZRaXOJ

— Treasury Department (@USTreasury) May 17, 2019