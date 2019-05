Rafael Márquez, con un pie fuera del Atlas

Rafael Márquez, un icono del Atlas, tiene un pie fuera del equipo. La venta del club por parte de TV Azteca a Grupo Orlegi traerá consigo cambios importantes. Uno de ellos será la salida del presidente deportivo, quien ya habría sido informado de que no entra en planes de la nueva directiva. Hasta ahora, su puesta está “en evaluación” y en los próximos días podría anunciarse la partida del cinco veces mundialista mexicano.

“Estamos evaluando a toda la gente. Hay personas muy valiosas dentro de la organización, pero también es muy claro el sistema que nosotros utilizamos en términos de gestión. No puedo decir que el nuestro sea el mejor o el peor, simplemente es nuestro sistema y tiene que ver con un manejo muy institucional, muy profesional en términos académicos incluso sobre la manera que operamos un club de futbol. No es nada distinto a como se opera una empresa de cualquier otro giro”, señaló Alejandro Irarragorri.

“Más allá de las personas y los nombres, entiendo que a quien mencionas es un nombre muy importante para el Atlas y para el futbol mexicano en todos los sentidos. Lo que tenemos que ver es si tiene la preparación para poder gestionar en la manera en que nosotros gestionamos, que es muy particular. Insisto, no quiero descalificar otras (formas de gestionar), simplemente la nuestra es la nuestra y es con la que estamos comprometidos porque es la que nos ha dado los resultados que hasta hoy hemos obtenido como grupo”, agregó el directivo este lunes, cuando se le cuestionó por Rafael Márquez, en una charla con Fox Sports.

Ahora, Orlegi Sports es dueña de dos equipos, pues ya tenía a Santo Laguna. “Nosotros estábamos muy enfocados en una adquisición en Europa, pero surgió esta oportunidad del Atlas. En el entendido de que no nos encanta la multipropiedad en una misma Liga, pero también entendemos que en el futbol mexicano hay mucho trabajo por hacer para poder conquistar otros posibles inversionistas. Ojalá pronto se den cuenta de cómo se le puede generar valor a la sociedad en términos de desarrollo, emociones e inspiración, pero también a los accionistas, porque un negocio que factura y mueve las cantidades de dinero que mueve el futbol no tiene por qué no ser un negocio rentable. Tal vez no es el más rentable económicamente, pero si le añades lo que aportas a la sociedad entonces sí se vuelve el negocio más rentable del mundo”, finalizó Alejandro Irarragorri.

