Conade no se involucrará en dopaje de Lupita González, anuncia Ana Guevara

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), Ana Guevara, anunció que la institución bajo su mando no se involucrará en el caso de dopaje de la subcampeona olímpica de atletismo Lupita González.

"Lamentamos el dopaje, por supuesto, pero no nos podemos involucrar porque tenemos un laboratorio certificado por Wada y no podemos ser juez y parte en un proceso como el de Lupita", señaló Guevara en una rueda de prensa.

María Guadalupe 'Lupita' González, plata en la marcha de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y subcampeona de los Mundiales de Londres 2017, fue suspendida por cuatro años por dar positivo de trembolona, esteroide usado en la engorda del ganado que sirve para aumentar la masa muscular.

Guevara, campeona mundial de los 400 metros planos en el 2003, dijo que criticó que lo sucedido estuvo relacionado con que la Federación Mexicana de Atletismo se desentendió de la marchista.

"Se respetó el criterio si decidió entrenarse con uno u otro en el momento que lo haya hecho", señaló en referencia al sorpresivo cambió de González, quien después de ganar la presea olímpica dejó al entrenador Juan Hernández, quien la formó, y se fue con el técnico Esteban Santos, de poca experiencia.

Después de un dilatado proceso, González fue suspendida por cuatro años, lo que le impedirá defender este verano su título de los Juegos Panamericanos y no podrá buscar medalla en los Olímpicos de Tokio 2020.

"Es una atleta que nos interesa, con perspectiva de medalla para juegos Olímpicos; hemos perdido una medalla segura para los Juegos Panamericanos y ella seguirá el proceso que su derecho le atribuye", agregó.

La regidora del deporte en México recordó que cuando entró al cargo ya estaba decretado el positivo de González y aclaró que al ser sancionada la competidora perdió las garantías y no tiene derecho a un equipo multidisciplinario.

Medallas de taekwondo motivan y enorgullece para continuar: Conade

Por otra parte Guevara Espinoza celebró las tres medallas que obtuvo la selección mexicana de taekwondo en el Campeonato Mundial de Manchester, Inglaterra.

En conferencia de prensa, la titular de Conade aseguró que, con esa actuación y logros, dos preseas plateadas y una de bronce, motiva y enorgullece mucho para que continúe el apoyo al equipo.

Los integrantes de la selección que estuvieron presentes fueron María del Rosario Espinoza, Brandon Plaza y Carlos Adrián Sanzores, ganadores de los metales de plata, y Briseida Acosta, con bronce.

Guevara reconoció a cada uno de los participantes su labor en la competencia que hicieron, “fueron minutos de emoción y de gloria que nos hicieron vivir. Hicieron un gran papel. Nos dan esa motivación de seguir viendo hacia adelante”.

La exatleta exhortó a que la Federación junto con la Conade hagan el mejor plan para culminar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La federativa resaltó el papel que representa el taekwondo en los últimos 20 años para el país, “es un motivo de aplauso y reconocimiento permanente. Los resultados siguen vigentes y constantes. Es un deporte que mantiene esa cúspide”.

Subrayó que los resultados de Manchester demuestran una generación nueva, pujante e insistente en que esto se sostenga.

No hay crisis

Por otra parte, Ana Gabriela afirmó que no hay crisis financiera en su organismo y el presupuesto fluye mes con mes, “la forma de trabajar con las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda es evitar el tema de los subejercicios y la parte no planificada del uso de los recursos. Todo lo que no se ejecuta regresa y lo podemos volver a requerir”.

Guevara abundó que no hay crisis financiera, “no estamos en números rojos o tampoco en alarma de que nos encontremos en una situación de inoperatividad. Antes llegaba el presupuesto del año en una sola exhibición y hoy es un replanteamiento del cómo, para qué y cuándo se dan las cosas”.

















