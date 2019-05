'Chiquita' González y Decisión Dividida presentan 'Noche de Promesas 9'

La promotora del ex campeón mundial de peso mosca Humberto González, Chiquita González Boxing, en co promoción con Decisión Dividida, organizarán la velada llamada “Noche de Promesas 9” que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo en el Salón Villa Flamingos de la colonia Portales en la Ciudad de México.

La pelea estelar será entre los jóvenes Jerson Aguilar y Eduardo Rizo quienes estarán disputando el título de peso ligero NABF (North America Boxing Federation) junior, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Es un campeonato que es reconocido porque buenos campeones lo han tenido. No cualquiera lo tiene, es reconocido. Estoy muy contento promoviendo el deporte del boxeo para todos los chavos que están empezando y estoy seguro que de ahí van a ir para arriba”, declaró la “Chiquita”.

La cartelera la completan los combates ente Jonathan “Misionero” Castillo vs Christian David Neri a cuatro rounds en peso ligero; Johana Lokanen vs Karla Carmona; Roberto “El Profe” Palomares vs Antonio “El Cachetón” Arellano en peso mosca a 4 rounds; Moisés Andrés Sixtos vs Alan Isaac Sarmiento en súper gallo; Nayeli “La Diablita” Verde vs Ángela “Chiquita” Nolasco a 6 rounds; Clara “La China” Alcántara vs Lucy “La Policía” Hernández a 8 rounds y Adrián “El Gallero” Pacheco vs Isaac “La Bamba” Castán en peso súper pluma a 8 rounds.



























