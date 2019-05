Juventud Guerrera buscará mejores condiciones para los luchadores

Todavía consternado por la muerte de Silver Kig en plena lucha, Juventud Guerrera dijo que ya es tiempo de que la situación de los luchadores cambie para que no estén desprotegidos cuando se tenga que enfrentar una situación como la que actualmente vive la familia González Barrón.

“Me siento con una responsabilidad enorme. Me pregunto ¿Por qué a mí me tocó estar en la última lucha de Silver? Poco a poco Dios me está dando un mensaje de hacer algo, solo pido que me dé esa fuerza de poder hacer lo más justo posible y prudente, para que la muerte de Silver King no sea en vano y podamos recordarlo siempre con un gusto enorme y que sea la persona que cambió la lucha libre”.

“The Juice” reflexionó sobre las calamidades que vive un gladiador en cuanto a que no tiene seguridad social y las aseguradores no quieren arriesgarse a hacer contratos con ellos.

“Hay que tomar una enseñanza de todo esto, no tenemos un seguro, una pensión, es muy triste que los luchadores no tengamos un servicio médico justo, las aseguradoras no nos aseguren porque somos deportistas de alto riesgo. Creo que se debe de hacer algo, no debe de quedar esta muerte en vano, como pasó con el ‘Perrito’… Esto tiene que cambiar, espero el apoyo de los aficionados, empresas y luchadores un cambio”, aseguró en entrevista con el canal de YouTube +Lucha.

