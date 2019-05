Nueva directiva del Atlas ya busca refuerzos

Atlas no tiene tiempo para amplias bienvenidas: el que llega, tiene que ponerse a trabajar de inmediato. Por eso, el nuevo presidente del club rojinegro, Pedro Portilla, ya se encuentra en plena búsqueda de refuerzos de cara al Torneo Apertura 2019 del futbol mexicano. Y en ese camino va acompañado por el técnico argentino Leandro Cufré. Juntos, tienen la obligación de traer lo que necesitan los Zorros.

Experiencia en el futbol mexicano tiene, pues fue vicepresidente del América entre 2004 y 2008. Después, tomó la presidencia del Comunicaciones de Guatemala, equipo con el que fue campeón de Liga nueve veces en 11 años. Ahora, está de regreso en la Liga MX con el Atlas y desea hacer las cosas bien.

“Vengo con unas ganas bárbaras, estoy muy contento y conscientes de la responsabilidad que estamos tomando. La motivación está a tope y es mayor. Cuando recibí una llamada de Alejandro (Irarragorri) para platicar de este proyecto, lo primero que pensé que la suma de las virtudes de estas dos instituciones, con esa historia rica, ese sabor particular del Atlas, con la afición más fiel de México y por otro lado Orlegi Sports, debe dar como resultado algo poderoso”, explicó.

Y de inmediato se puso a trabajar, pues la urgencia del Atlas no es poca. El próximo año luchará por salvarse del descenso; por eso, se buscan ya los refuerzos necesarios. “Ya estamos trabajando con Leandro (Cufré) en estos temas y estamos claros sobre cuáles son las zonas que debemos fortaleces y la prioridad. Vienen épocas de rumores, entiendo el interés de saber y nos mantendremos con la política de no hacer comentarios sobre rumores, de no hablar temas si no está cerrado”, aclaró.

Así, Atlas busca reforzar posiciones específicas, aunque Portilla se negó a ofrecer mayores detalles. “Sabemos que tenemos poco tiempo, que hay poco margen de error y contratar bien es una de las prioridades. Yo preferiría que por ahora no habláramos de nombres, que nos dejaran trabajar más. No queremos generar incertidumbre, debemos juntarnos con el equipo primero”, concluyó.

