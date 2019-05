Aficionados del León despiden con cánticos y felicitan a los de Tigres

Como se supone que debería ser en todos los estadios de futbol, los aficionados del León dieron muestra de deportivismo al despedir a los de Tigres con cánticos y reconociendo la derrota.

Algunos aficionados de los Esmeraldas se apostaron a las afueras del estadio León donde iban pasando algunos regios que hicieron el viaje y con porras y cánticos les desearon buen viaje de regreso a Monterrey.

“Hicieron un un buen torneo, se lo merecen también. Esto es futbol y se disfruta”, dijo el joven Víctor de 15 años.

15-year-old Victor knows what fair play is all about. He and his friends waited behind for @tigresoficial fans to leave @clubleonfc’s stadium in order to congratulate them on winning the @LIGABancomerMX title. This is Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/v1uMoxBWH6

— Tom Marshall (@mexicoworldcup) May 27, 2019