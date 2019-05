Lucía Villalón comparte su emoción por boda de su hermana

View this post on Instagram

♥️ no he dejado de llorar en todo el día… más que ayer… siento un cúmulo de emociones que se me sale el corazón! Estoy taaaaan feliz que no se ni explicarlo… haber sido parte de tu vida otro día más… pero esta vez el más importante hasta el momento… Ver esa sonrisota inmensa, interminable, que te iluminaba la cara y que a mí me ilumina el corazón… fijarme en cómo te mira Jaime y ponerme nerviosa hasta yo… sentir a mamá apretarme la mano en la iglesia al verte entrar y no poder ni mirarnos por miedo a llorar mas… disfrutar de la cara de felicidad y orgullo de papá llevándote al altar… Borja poniéndose ultra nervioso y dándole el toque divertido a todo…seguir mirando a Eva en momento de ataque y ella con su calma y paz… ya de paso guiñándote un ojo al terminar de leer… Ha sido un sueño verte Curru… acompañarte y compartir tanto… es un sueño tener a @jaime.odonnell en esta casa de locos!! Ojalá pudiese repetir el día de ayer en bucle 1725281628262628262916292 veces (por lo menos!!!)!! Pero ahora lloro porque el gran día ya pasó y siento que se abre otro capítulo en tu vida que me encanta y emociona mucho… pero me pone muuuuuy celosa porque ahora vayas a querer más a Jaime que a mi… y esto no puede ser!! Jajajaja dile que te compartimos… por favor!!! 🤣🤣🤣 #lahermanatambien te quiere con locura!! Me fascináis, sois preciosos por fuera y preciosos por dentro… y sois míos!! Y me encanta!!!! Te quiero Mery! ♥️ Te quiero James! @mariavillalonpuras @jaime.odonnell @aninapuras @currovillalon @evita_b 📸 @pablo_laguia

Lucía Villalón Puras (@lucia_villalon) on May 26, 2019