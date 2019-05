Tres refuerzos que Márquez llevó al Atlas y no han funcionado

Rafael Márquez ya no es más presidente deportivo del Atlas, pues con el cambio de dueños no fue considerado en el nuevo organigrama. Durante su breve gestión, realizó varias contrataciones. Algunas rindieron como Osvaldo Martínez o Jesús Isijara, pero otras incorporaciones no respondieron a la expectativa.

1. Jorge Segura

El zaguero central colombiano llegó con un importante cartel al futbol mexicano. A pesar de su juventud (22 años), se esperaba que pudiera adueñarse de un puesto. Incluso, se le dio el número 4 que dejó vacante Márquez tras su retiro. Pero apenas pudo jugar 8 partidos de Liga MX y uno en la Copa MX.

2. Darío Burbano

Tras irse del futbol mexicano, Atlas decidió darle una nueva oportunidad al colombiano de 31 años. Participación sí tuvo pues estuvo en 12 partidos de Liga Mx (9 como titular), pero no logró ser el hombre desequilibrante que se esperaba en los 710 minutos que estuvo en la cancha. No marcó goles.

3. Nicolás Pareja

El central argentino llegó desde el torneo pasado, pero una lesión le impidió jugar. Márquez lo trajo del Sevilla y elogió sus cualidades. Para el Clausura 2019 ya pudo participar, pero sólo estuvo en tres partidos y es recordado por su grave error en el Clásico frente a Chivas. Estuvo muy lejos de la expectativa que generó.

