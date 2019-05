“Chofis”, obligado a explotar con Chivas en el Apertura 2019

El destino de Javier Eduardo López estaba claro: saldría del equipo al finalizar el Clausura. Estaba detallado el plan, pues la directiva pretendía prestarlo sin opción de compra, para que creciera fuera de Chivas y luego volviera. Pero la permanencia del técnico Tomás Boy le abrió la puerta a una nueva oportunidad. “Chofis” se quedará, pero está obligado a explotar en el próximo Torneo Apertura 2019.

Dentro de la institución, no existe duda sobre el talento que tiene en la pierna izquierda. Se trata de un zurdo de condiciones distintas al promedio del futbol mexicano. Sin embargo, el gran problema de su carrera es la inconsistencia. La directiva de Chivas se había cansado ya de verle un partido bueno y cinco malos.

Ahora, tiene la fortuna de haberse topado con un técnico que cree en sus condiciones. Tomás Boy incluso ha comentado que le ve mejores condiciones que a Rodolfo Pizarro, del Monterrey, considerado por muchos como uno de los más destacados futbolistas mexicanos del recién concluido Torneo Clausura 2019.

“Pienso que es un chico (Javier Eduardo López) que ha recibido demasiadas críticas porque un día hace un gol maravilloso y lo comparan con el mejor del mundo. Es una presión muy dura cuando eres joven porque no vas a driblar a cuatro jugadores siempre. Estoy cerca de él porque me gustaría que brille, estoy cerca hablando con él, buscando dónde puede jugar mejor. El otro día no fue su mejor partido, pero una jugada suya le dio el triunfo al equipo y pienso que es suficiente, aunque para otros no”, detalló Tomás Boy, tiempo atrás.

“Es triste que sea abucheado, he visto que lo abuchean cuando toma la pelota, no es agradable y vivir con esa presión no siempre se puede. El chico ha respondido muy bien, le pido que no haga jugadas de 10, le pido que haga jugadas de 5, de 3, de 4, que le dan mas consistencia a su juego, que no sea intermitente y no se sienta presionado por hacer siempre la gran jugada”, añadió el estratega de Chivas, semanas atrás.

Números a la baja

Desde su debut contra León, el 24 de febrero de 2013, Javier Eduardo López se ha distinguido como un futbolista de condiciones únicas. Un zurdo con inteligencia e imaginación, algo que no abunda en el balompié nacional. Sin embargo, su talento se muestra a cuentagotas y la directiva le exige que por fin explote.

Sus números vienen a la baja en los últimos torneos, pues cada vez es menos considerado por el técnico en turno. En el Clausura 2017, cuando Chivas fue campeón, tuvo su mejor fase regular en cuanto a participación, pues estuvo 1,039 minutos sobre el terreno de juego. Pero a partir de entonces su actividad comenzó a disminuir.

Para el Apertura 2017 jugó 969 minutos y para el Clausura 2018 fueron 920. Entonces dejó de ser titular indiscutible: para el Apertura 2018 su actividad disminuyó a 634 minutos, mientras que en el recién concluido Clausura 2019, sólo participó en siete partidos, en los que acumuló 481 minutos sobre el terreno de juego.

Pese a todo, recibirá una nueva oportunidad, gracias a la aprobación por parte de Tomás Boy. El técnico confía en que se convierta en el cerebro que mueva a su equipo. Javier Eduardo López se quedará en Chivas, pero su obligación será explotar en el próximo Apertura 2019.

Pros y contras

* A favor: Javier Eduardo López tiene una zurda privilegiada. Desequilibrio para “romper” partidos cerrados. Imaginación para encontrar espacios que otros no ven.

* En contra: La inconsistencia ha marcado su carrera. En momentos de alta exigencia suele desaparecer. Le cuesta cargar la responsabilidad de ser el motor del equipo.

