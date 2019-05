Nelson Vargas y Federación Mexicana de Natación se enfrascan en dimes y diretes

Nelson Vargas Basáñez, expresidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) y miembro honorario de la misma, denunció una total desorganización y problemas administrativos del presidente del organismo Kiril Todorov, lo que pone en riesgo este deporte en el país.

“Como miembro honorario de la FMN, es mi obligación dar a conocer lo que está sucediendo en este deporte, en esta organización a cargo de una persona que está afectando el desarrollo del deporte del país”, afirmó Vargas Basáñez.

El también exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) expuso que como consecuencia de la mala planeación que existe en la FMN, se está poniendo en riesgo el futuro de la natación en México, lo que se podría ver reflejado en una pobre cosecha de medallas de esta disciplina en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019.

Vargas Basáñez señaló a los medios de comunicación una serie de arbitrariedades que han afectado a directivos y deportistas de natación, clavados y nado sincronizado, así como la existencia de una delicada situación con el equipo nacional de tritones rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El expresidente de la FMN aseguró que lo anterior ha derivado en afectaciones como el cero fogueo a los deportistas que entrenan en Estados Unidos por estudiar en sus respectivas universidades y por consiguiente no integran un grupo que fue a practicar a Europa y por ello se encuentran solos, sin una línea clara y sin plan de trabajo.

Encabezando la charla con los medios, Vargas Basáñez comentó de un viaje que tuvo un grupo de deportistas que obtuvo el apoyo para ir a Europa a participar en una serie de competencias que, a juicio del ex dirigente de la Conade, no enriquecen en nada el rendimiento de los atletas que están a punto de representar a México en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

También afirmaron que hay algunas observaciones críticas sobre la preparación de la selección rumbo a la cita continental, como consecuencia de la destitución de la comisión técnica nacional de natación.

Entre las denuncias más importantes, Vargas Basáñez refirió las arbitrariedades promovidas por Kiril Todorov, el presidente de la FMN, en contra de la disciplina de clavados, entre febrero y mayo.

Todorov refuta acusaciones

Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, respondió a las imputaciones señaladas por Nelson Vargas, ex presidente de la FMN.

“Todas ellas carecen de argumentos y detrás de ellas existe un interés personal del empresario mexicano para volver a tomar el control de la FMN. Es un interés personal de él (Nelson Vargas), lo que quiere es que su empresa organice y administre los eventos de la FMN y que su cuñada (Irma Huerta) sea quien maneja la natación”, dijo el presidente de la FMN.

Con respecto a los señalamientos de la adquisición de equipamiento deportivo, uniformes y demás, precisó que la FMN no tiene adeudos.

“La FMN no le debe absolutamente nada a nadie, en cuanto a comprobaciones, a la Conade. Hemos sido auditados en distintas ocasiones, incluso de parte de la Auditoría Superior de la Federación. Tampoco tenemos hoy una observación de fondo”, afirmó el dirigente.

Insistió en que la ofensiva de Nelson Vargas obedece a que no han cedido en que las acuáticas manejen los eventos de la FMN en lo logístico como en la administración. Agregó que tampoco han cedido que la cuñada de Nelson, Irma Huerta, maneje la natación.

Recordó que en un momento hubo una solicitud, que más bien fue una indicación, de que ella tomara el manejo de la disciplina de natación.

El acoso de Vargas, consiste en darles a conocer de manera continua su postura: "O se hacen las cosas como lo diga o me los acabo, y pongo a alguien en la FMN y que sí me haga caso".

Responsabiliza a Vargas si le pasa algo a su familia y a él

Todorov pidió a Vargas Basáñez dejar de extorsionar, amenazar y amedrentar, con tal de llevar a sus intereses a la Federación Mexicana de Natación y, además, lo responsabilizó públicamente de lo que le pudiera pasar a su familia y a él.

"El posicionamiento de la FMN y el mío es el siguiente: Desde hace unos cinco meses o más venimos con unos embates continuos de Nelson (Vargas). Sé muy bien y me consta lo que ha motivado estos embates en distintos medios, pues calumnia, mentiras y todo tipo de cosas", empezó a expresar a Notimex en entrevista telefónica.

Expuso que la Acuática Nelson Vargas ha intentado tener el manejo de la FMN, tener una injerencia absoluta en la toma de decisiones, acotando y limitando decisiones técnico-administrativas, lo cual no se ha permitido.

También memorizó que entre otros nombramientos se le dio a Vargas Basáñez el de delegado del equipo de natación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y de la noche a la mañana "sale con que todo está podrido" y Kiril Todorov cree "que una cuestión de lógica elemental nos señala que hay algo más allá".

Dijo que cuando fue parte de la federación tomó decisiones técnicas y "la actitud que él tiene es lamentable, es hasta mezquina. Lo que hace, hoy por hoy, es la persona que más daño le ha hecho a la natación de México".

Analizó que por ello hay una división como nunca ha habido. "Le llama a los atletas que se bajen de los eventos nacionales, que no acudan al llamado de la selección nacional".

Luego denunció que "todo eso es muy lamentable y ha escalado de un tema institucional a un tema personal, donde ya ha habido amenazas hacia mí. Ha habido incluso contacto físico de él a personas que son empleados de la FMN".

“Lo hago públicamente responsable de lo que le pudiese pasar a mi familia o a mí. Porque me he dado cuenta que él no tiene límite, no se detiene: Amenaza, extorsiona y hace todo tipo de conducta con tal de que someta a uno y a toda una institución a los intereses económicos de las Acuáticas Nelson Vargas", afirmó el directivo.

Expulsarán a Vargas de la FMN

Adelantó que lo que es inminente es la expulsión de Nelson Vargas Basáñez de la natación de México, dado que la asamblea de asociados en su última sesión lo ha solicitado unánimemente, porque en reiteradas ocasiones ha violentado el código de conducta ética de la FMN con falsedades.

Indicó que el mismo Nelson Vargas empujó la adquisición de unos implementos, pero que esa compra se le hiciera a su hijo, pero al final no fue así y se realizó con un procedimiento a cabalidad con las normas administrativas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Dijo que si él, Nelson Vargas, piensa que hay un mal manejo en esa adquisición, lo invita y exige que lo lleve ante las autoridades competentes y legales y que "deje de estar extorsionando, amenazando y amedrentando, porque está desestabilizando a los atletas hacia su evento fundamental", los Juegos Panamericanos Lima 2019.

