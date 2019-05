Chivas intentó repatriar a Erick Gutiérrez

Chivas necesita refuerzos importantes para recuperar la confianza de su afición. Hasta ahora no ha podido anunciar a ninguno y en días pasados buscó a un jugador de nombre importante. Sin embargo, Erick Gutiérrez, jugador del PSV Eindhoven de Holanda, rechazó la propuesta del Rebaño Sagrado, pues su intención es permanecer en el futbol europeo, al que llegó apenas en la temporada recién finalizada.

“Es difícil porque apenas voy llegando acá. Yo quiero triunfar aquí (PSV Eindhoven), inicié bien y después no tuve minutos. Quiero hacer bien las cosas, no me puedo ir así, si me fuera ahora creo que sería muy rápido”, explicó el futbolista mexicano en entrevista concedida a la cadena internacional ESPN.

“Chivas es un gran club y todos los mexicanos quieren jugar ahí, porque es muy bonito. Sin embargo, si regreso algún día a México sería a jugar con el Pachuca (club de donde surgió), no en otro club. Antes de venirme a Europa, hablé con Jesús Martínez que si yo regresaba era a Pachuca. Uno nunca sabe, pero esa es mi idea ahorita”, sentenció el joven futbolista.

En Europa, su carrera apenas va comenzando y tiene claro que algún vía volverá a México, aunque esa idea ahora mismo la descarta por completo. No le pasa por la mente jugar para Chivas ni para cualquier otro conjunto azteca. “Quiero regresar a una buena edad, no ya que esté viejo. Deseo regresar a competir, pero ahorita es muy pronto para eso”, concluyó.

