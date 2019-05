Raptors pueden dar buena pelea a Warriors en la final, analistas

Las finales de la NBA ya están en marcha y el gran favorito para conseguir el título, de nueva cuenta, son los Golden State Warriors, actuales campeones de la Liga que están disputando su quinta final al hilo en búsqueda del tricampeonato.

Enfrente tienen a un equipo de Toronto Raptors que está en su primer final de la NBA, factor que los hace más propensos a caer frente a un poderoso rival como GS.

Pero el equipo canadiense tiene armas para poder complicarle las cosas a los campeones, de acuerdo con varios analistas que cuentan con amplia experiencia en coberturas de finales de la NBA, como el entrenador Carlos Morales.

“Los Raptors tienen el talento para poder jugarle a Golden State y complicarles. Obviamente tendrían que tener una serie casi perfecta. Ojalá pudieran repetir la fórmula que utilizaron para vencer a Milwaukee y que su banca pueda responder en los momentos importantes”, declaró el coach.

Y, por supuesto, todas sus esperanzas estarán basadas en lo que pueda hacer su gran estrella, Kawhi Leonard.

“Leonard tendrá que subir de nivel porque está claro que este equipo es Kawhi y los demás. Se podrá hablar de Kyle Lowry, de Marc Gasol, de Pascal Siakam, pero Leonard es el líder. Toronto no quiere que los marcadores sean de muchos puntos. No se pueden poner de tú a tú con triples, como lo podían hacer los Blazers o Rockets. Necesitan limitar las posesiones por juego, pero sobre todo tienen que aprovechar el hecho de empezar en casa”, analizó Ernesto Jerez, narrador de la cadena deportiva ESPN.

Pero no hay que subestimar a los Guerreros, el equipo que ha dominado la Liga los últimos años, finalmente son los campeones y el equipo a vencer.

“Es tremendo jugar cinco finales, mantener ese estilo, esa presión, ese nivel de juego porque año con años todos los equipos se adaptan y están pensando cómo jugar mejor que Warriors. Pese a ello, ellos siguen ahí”, comentó Fabricio Oberto, ex seleccionado argentino y ex campeón de la NBA.

La labor del entrenador Steve Kerr al mando de este equipo lleno de súper estrellas es destacada, pues ha sabido manejar los egos dentro del vestidor e imponer su autoridad.

“Steve Kerr ha demostrado que es un gran entrenador. Ha llevado a Golden State a donde los tiene que llevar aún con las bajas de jugadores importantes como DeMarcus Cousins y Kevin Durant, entonces hay que darle su mérito”, afirmó Carlos Morales.

“Es alguien que jugó, que ganó y además pasó como gerente general para entender esa relación gerencia-jugadores, gerencia-dueños, gerencia-técnicos. Su labor ha sido estupenda”, agregó Jerez.

Finalmente, otro comentarista de ESPN, Pablo Viruega, dijo que aunque Kawhi Leonard condujo a Toronto a las finales de la NBA en su primer año con la franquicia, todavía no puede ser considerado el mejor jugador histórico de la misma, ya que ese lugar lo tiene muy bien ocupado Vince Carter.

“Que seas considerado uno de los más grandes en una franquicia no va de la mano de los títulos que tengas, aunque es una parte muy importante. Va de la mano de la permanencia, la consistencia , de la constancia. No sabemos lo que va a pasar con Leonard porque aún siendo campeón no está segura su permanencia en Toronto. Si hablamos de una figura en la historia de este equipo tiene que aparecer en primera instancia Vince Carter”.

Cuatro franquicias más se unen a la LNBP











Publicidad











TAMBIÉN PUEDES LEER:

Cuatro franquicias más se unen a la LNBP

'Son suposiciones', Sergio Ganem sobre investigación de cachirules

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV