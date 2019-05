'Son suposiciones', Sergio Ganem sobre investigación de cachirules

Gran polémica se generó a raíz de una investigación periodística por parte de la reportera Beatriz Pereyra y que se difundió en la Revista Proceso sobre irregularidades en los registros de algunos jugadores extranjeros que consiguieron documentación oficial para pasar como mexicanos en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Ante esto, el presidente de la liga Sergio Ganem dijo que en dicho reportaje existen suposiciones y “no hay contundencia” en lo que se informó, puesto que hoy por hoy 23 de los 25 jugadores señalados tienen sus papeles en orden.

“Fue una investigación periodística donde hay suposiciones, donde no hay contundencia en las cosas. En coordinación con la autoridad y junto con Ademeba a través de su departamento jurídico, nos ha apoyado a validar estas cosas. De los 25 casos que se nombraron en la publicación, al día de hoy ya hay 23 jugadores confirmados por la propia autoridad que tienen toda su documentación en regla, tiempo y forma. Hay solo dos casos que la autoridad sigue evaluando y buscando el fundamento con el cual ellos se hicieron de la nacionalidad mexicana”, declaró Ganem Velázquez.

Dijo que de encontrárseles culpables, esos dos basquetbolistas serán sancionados por actuar de forma incorrecta, no así los clubes a los que pertenecen.

“Definitivamente habrá una sanción y la principal será que ya no van a poder jugar en la liga. Me quisiera reservar los nombres porque estamos enmedio de una investigación y no me gustaría suspicacias en este momento”,

“Los equipos están exhimidos de cualquier responsabilidad porque esa es del jugador. Si un jugador está actuando de manera indebida y además está firmando una carta de protesta bajo decir verdad, creo que el club es el que menos tiene responsabilidad”.

Afirmó que cuando tenga la documentación oficial en sus manos, aclarará mejor las acusaciones en contra del organismo que preside.

“Haré la aclaración con documentos en la mano cuando la autoridad me los haga llegar al término de la investigación que también nosotros mismos emprendimos”.

Mencionó que el reportaje no afectó a la LNBP, por el contrario, lo tomaron como un “área de oportunidad” para demostrar que no había nada turbio.

“Nosotros sabíamos que se estaba haciendo esa investigación, en muchas ocasiones atendí a la reportera de ese medio con entrevistas, con información que me pidió y decidió hacer una publicación. La tomamos como un área de oportunidad para cerciorarnos de que se estaban haciendo las cosas bien y hoy les puedo decir que hay bandera blanca en ese sentido”.

Finalmente dijo que al final de cuentas la responsabilidad de que personas alteren actas de nacimiento no es responsabilidad de la liga sino de las autoridades que emiten documentación oficial.

“Nosotros no somos una entidad investigadora, somos una liga profesional y si alguien viene y me entrega documentos oficiales emitidos por una autoridad yo no tengo manera de saber si están bien o mal. Yo actúo de buena fe”.

Del reportaje de Proceso sobre “cachirules” en la liga @SergioGanemLNBP dijo:

“Fue una investigación donde hay suposiciones, no hay contundencia. De los 25 casos que se señalan, al día de hoy ya hay 23 jugadores confirmados que tienen su documentación en tiempo y forma” pic.twitter.com/NqQPtAnanN — Sergio Meléndez (@SerMelendez) May 30, 2019

Cuatro franquicias más se unen a la LNBP











Publicidad











TAMBIÉN PUEDES LEER:

Cuatro franquicias más se unen a la LNBP

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV