Tomás Boy asegura que no es “sencillo” reforzar a Chivas

Chivas ya sabe quiénes se van, pero no quiénes llegan. Los aficionados del Rebaño Sagrado comienzan a impacientarse pues no ven clara la situación. Pero el técnico del equipo, Tomás Boy, no pierde la calma y mantiene la confianza en que la directiva le conseguirá las contrataciones que ha pedido. Incluso, justifica al asegura que no es “sencillo” reforzar al Guadalajara.

“Creo que la directiva está trabajando duro. No es tan sencillo, ya sabemos cómo es con Chivas, no solamente porque los mexicanos están muy cotizados, sino porque muchos equipos no quieren reforzar a otro equipo, pero la directiva está trabajando duro. Hemos platicado mucho, hemos estado mucho en contacto para que algunos puntos importantes en la alineación se den en los términos que se necesitan”, explicó Boy.

“Estamos haciendo algunas invitaciones como se hace en todos los equipos, todos los años, a veces resulta, a veces no, sobre todo algunos jugadores que ya han estado aquí y que tienen ganas de volver, trabajar y tienen calidad. En esos términos nos estamos manejando”, añadió el técnico de Chivas, quien así abre la posibilidad al regreso del portero Antonio Rodríguez y el central Oswaldo Alanís.

En cuanto a las bajas, aseguró que el tiempo de Jair Pereira con Chivas estaba concluido. “Habíamos platicado cuando llegué a la organización acerca de cómo los ciclos se van acabando. La directiva me ha dicho que algunos jugadores se les ha acabado el ciclo, yo lo confirmo. Todo tiene un principio y un fin, por lo tanto no entra en mis planes. Es un jugador que le ha dado muchísimo a la organización en su tiempo, como capitán y todo, pero a veces así son las cosas”, sentenció.

Finalmente, se alegró por el arranque de la pretemporada, este fin de semana. “Me da gusto que los jugadores llegaron todos a tiempo, las pruebas son buenas para medir y todo eso que se necesita para iniciar la pretemporada que va a ser extraordinaria en términos futbolísticos. La verdad estoy muy complacido y a la vez muy ilusionado de que este equipo puede desde la pretemporada hacer cosas importantes”, concluyó Tomás Boy.

