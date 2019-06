Confirman revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua

El boxeador mexicoamericano Andy Ruiz Jr. defenderá sus títulos de campeón mundial de peso completo ante el británico Anthony Joshua, quien intentará recuperarlos tras perderlos apenas el fin de semana pasado.

Sólo han pasado dos días desde aquella noche histórica en la que Ruiz se convirtió en el primer boxeador mexicano en consagrarse como campeón mundial de peso completo y el promotor Eddie Hearn adelantó que habrá revancha para finales de este mismo año.

"Después de las reuniones con AJ (Anthony Joshua), Rob (McCracken) y el equipo de administración en Nueva York, hoy hemos activado la cláusula de revancha con Andy Ruiz Jr. La pelea se celebrará en noviembre o diciembre en un recinto a confirmar pronto", agregó.

After meetings with AJ, Rob Mc and the management team in NY, we have today triggered the contracted rematch clause with Andy Ruiz Jnr. The fight will take place in Nov/Dec at a venue to be confirmed shortly.

— Eddie Hearn (@EddieHearn) June 4, 2019