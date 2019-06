'En la tv hay más violencia que en la fiesta brava': Eulalio López 'El Zotoluco'

Tras 33 años en activo, el legendario matador de toros mexicano Eulalio López "El Zotoluco" disfruta la vida tranquilamente al lado de su familia, pero sin estar alejado de la fiesta brava, a la que ahora admira “desde la barrera”, pues funge como apoderado de Joselito Adame.

Y como una voz autorizada dentro de este espectáculo responde a todas esas voces críticas que insisten en que el toreo es una actividad muy violenta.

“Dicen que es violento pero creo que hay más violencia en lo que se ve en la televisión, lo que ahora ven los niños desde sus juegos es pura matanza”, afirmó el capitalino en una entrevista para Publisport.

Las críticas son en el sentido de que se trata de una actividad donde el objetivo principal es matar a un animal, ¿está de acuerdo con eso?

— Obviamente que se matan animales porque así lo marca la tradición. El toro y las vacas bravas son una raza que se crió para torear y matar en un ruedo. Me atrevería a decir que el toro es el único animal que pelea por su vida en un ruedo, pero del cual dependen y viven muchas familias. Además esta fiesta representa una derrama económica importante hacia el país por turismo, por empleos que se dan, entre otras cosas. Si no existiera la fiesta de los toros, el animal estaría en extinción y en lugar de ayudarlo lo desaparecería.

¿Los toreros son violentos?

— Es lo que se dice. Yo nunca he matado a ningún ser humano. En la fiesta de los toros no hay violencia como en los partidos de futbol o cualquier otro espectáculo. Además tiene la característica de que puede ir desde un presidente de la República hasta el hombre más humilde. Esto es meramente pasional porque no hay nada escrito, es un ser humano que está enfrentando a un animal y no se sabe lo que va a pasar.

¿Cómo va su vida después del toreo?

— Muy bien, ya sin jugarme la vida. Estoy ilusionado, contento con lo que llevamos en la carrera de Joselito Adame. Y disfrutando la fiesta desde otra perspectiva, tratando de aportar y engrandecer la carrera de Joselito, que creo que puede dar mucho de qué hablar.

¿Le fue difícil llegar a convertirse en una figura del toreo?

— Muy difícil, porque en esta vida, como en los toros, como en cualquier profesión nada es fácil y aquí nadie te regala nada. Lo que hice fue con base en la disciplina, las ganas, el deseo, la fe, el sacrificio y no tengo más que agradecimiento con la vida, con Dios, con mi familia, con tanta gente que me apoyó y, sobre todo, a la afición que me aguantó por tantos años. Estamos correspondidos porque yo di todo lo que tenía como torero y ellos me ayudaron para que fuera un torero importante.

¿Por qué le dicen el Zotoluco?

“Porque mi padre nació en la ganadería de Zotoluca, en el estado de Tlaxcala, ahí mis tíos se hicieron picadores y a ellos fueron los primeros que les pusieron Zotoluco. Cuando yo empecé también me bautizaron así”.









