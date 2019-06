Henry Cejudo se presenta día de medios disfrazado y haciendo magia

El actual campeón mundial de peso mosca Henry Cejudo le “puso sabor” al frente a frente con su oponente Marlon Moraes, al presentarse disfrazado de rey mago y haciendo magia.

Cejudo peleará con Moraes por el título vacante de peso gallo del UFC en la función UFC 238 que se llevará a cabo en Chicago Illinois y en su careo rompió un poco el protocolo para provocar al brasileño.

Con corona de rey, capa, sombrero y varita de mago, Cejudo comenzó a sacar cosas del sombrero como un auténtico mago y llevarse los reflectores este día.

Mira el video:

.@HenryCejudo came to #UFC238 media day faceoffs dressed as a king. No, a magician.

The king of magicians, maybe? 😂 pic.twitter.com/oRsrygGHRN

— MMA Junkie (@MMAjunkie) June 6, 2019