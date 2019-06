Patriots presumen anillo de campeón del Super Bowl LIII

Hermoso. Es la palabra que describe a la perfección el anillo del campeonato del Super Bowl LIII de los New England Patriots.

En una reunión con los jugadores del equipo organizada por el dueño Robert Kraft, se develó la hermosa pieza que luce los seis trofeos ganados por el equipo, está bañada en oro banco y contiene 422 diamantes de 9.85 kilates.

En uno de los costados tiene la frase “Still here”, además del marcador de ese partido 13-3 a favor de Pats sobre Los Ángeles Rams.

De otro costado viene el nombre del jugador, su número hecho con diamante y 20 zafiros que representan los 20 títulos de división que ha conseguido el equipo además del número 6, la cantidad de Super Bowls que han ganado.

Impresionante

— New England Patriots (@Patriots) June 7, 2019

The Brady 6. pic.twitter.com/BK88mjvlU5

Welcome to the family. pic.twitter.com/Aid7eFhdLi

— New England Patriots (@Patriots) June 7, 2019