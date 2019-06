VIDEO: En coma, Felipe ‘Gallito’ Orucuta tras desvanecerse en el ring

El boxeador mexicano Felipe ‘Gallito’ Orucuta fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en coma inducido después de desvanecerse arriba del ring la noche de este viernes durante su pelea ante Jonathan ‘Titán’ Rodríguez en Ixtapa, Zihuatanejo.

VIDEO: Beisbolista sufre ruptura de testículo tras fuerte pelotazo

En el décimo round del combate realizado en el Centro de Convenciones Azul Ixtapa, el réferi Rafael Saldaña detuvo la pelea por nocaut técnico de Rodríguez sobre Orucuta. Segundos después el ‘Gallito’ se desvaneció y tuvo que ser reanimado por el cuerpo médico.

Fueron minutos de mucho dramatismo arriba del ring en los que incluso el ‘Titán’ , con notable preocupación, observaba desde su esquina la atención médica que recibía su colega y compatriota al que acababa de noquear.

Mauricio Sulaimán informó que el ‘Gallito’ se encontraba estable y bajo estricta supervisión médica; sin embargo, el peleador tuvo que ser trasladado a un hospital de Uruapan, Michoacán para ser intervenido quirúrgicamente, donde permanece en coma inducido.

Modelo que acusa a Neymar de violación se desmaya durante declaración

La World Boxing Council anunció a través de Twitter que la cirugía del 'Gallito' se realizó para extirpar un coágulo de sangre en su cerebro, fue exitosa y Felipe estará en un coma inducido. No habrá información adicional durante las siguientes 48 horas durante el proceso de evaluación de su evolución.

Surgery was performed to remove a blood clot in his brain, which was successful and Felipe will be in an induced coma. There will be no additional information during the following 48 hours during the process of evaluating its evolution. We join in prayers.

2/2#WBC #Boxing pic.twitter.com/70mrfx3tW6

— World Boxing Council (@WBCBoxing) June 8, 2019