Un título con Atlas, lo único que le faltó a Rafa Márquez

A las canchas les dijo adiós desde el año pasado. El partido contra Brasil, en el que México quedó fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018, fue el último como futbolista profesional. Pero le hacía falta una despedida y finalmente, Rafael Márquez la tuvo el sábado pasado, en el Estadio Jalisco. La nostalgia lo invadió después del encuentro y al hacer un repaso de su carrera, encontró lo único que le hizo falta: ser campeón con Atlas.

“Me quedo con muchas cosas, fueron 22 años importantes… me han hecho esa pregunta ya varias veces y siempre recuerdo cosas diferentes porque han pasado muchas cosas en todo este tiempo. Estoy muy orgulloso de todo el esfuerzo que hice para conseguir todas mis metas”, explicó el cinco veces mundialista y único mexicano que ha ganado la Champions League (dos veces con el Barcelona).

“Fue una larga trayectoria, de la cual me siento muy orgulloso y qué mejor que terminarla donde la empecé, en el Estadio Jalisco, con mi gente, junto a mi familia. Quedará para el recuerdo ese partido. Obviamente me hubiera gustado ser campeón con Atlas, pero me voy contento porque también estuve cerca de conquistarlo. Estuve en una final, nos quedamos a un penal de ser campeones, pero esperando ahora ver campeón al Atlas de otra manera”, sentenció Márquez.

El sábado pasado, Amigos de Márquez derrotó por 2-1 a Leyendas Mundiales. El gol de la victoria lo marcó de penal Santiago Rafael Márquez Lavat, hijo del ex futbolista del Barcelona, quien milita actualmente en divisiones inferiores del Atlas. El Estadio Jalisco no lució como se esperaba: menos de 15 mil aficionados acudieron al duelo amistoso, pero eso no restó alegría al “Káiser".

“No podría estar más contento que con esta despedida, no la tenía yo contemplada, pero se dieron las circunstancias. Hubo un respaldo importante del Papa Francisco para hacer este evento a beneficio, con todos mis compañeros, amigos, compadres y todos los extranjeros que vinieron por parte de Fundación Scholas, también agradecido con ellos”, señaló.

“No para nada (le hace sentir mal), yo creo que haya venido quien haya venido, sentí el cariño de la gente, sentí el apoyo. Quizás hasta pensaba que iba a venir menos gente, afortunadamente creo que fue una entrada aceptable. Pero más que eso, era disfrutar el momento”, aseguró Rafael Márquez.

Uno se va y otro llega

El partido de despedida de Rafael Márquez también fue el de bienvenida para otro Márquez, Santiago Rafael, quien no sólo jugó sino que hasta metió un gol de penal. Ahora, el cinco veces mundialista espera que escriba su propia historia en las canchas.

“Se termina una historia y comienza otra, es la ley de la vida. Esperamos que él pueda hacer su propia historia. Sinceramente, yo nunca le exigí que jugara al futbol, él solito está queriendo hacer su propia historia y yo lo apoyaré en todo momento porque tiene talento. Pero como todo, él tiene que seguir aprendiendo muchas cosas”, concluyó Márquez.

