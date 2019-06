Andy Ruiz quiere hacer la revancha con Anthony Joshua en México

Andy Ruiz sueña con presentarse en México y defender sus títulos, algo que está en negociaciones, reveló el propio pugilista, al aclarar que quiere ser igual o mejor que su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez.

En su último día de visita en México, tras convertirse en campeón de peso completo de la AMB, OMB y FIB, Andy Ruiz ofreció una última conferencia de prensa en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, donde habló de sus próximos planes.

“Me gustaría (pelear en México), la gente me está tratando bien (en la Ciudad de México), estamos tratando de hacer la revancha aquí en México”, resaltó el pugilista.

Aunque suena complicado, pues se maneja que Reino Unido, Nueva York o Las Vegas podrían albergar la pelea, reveló que hay negociaciones para hacerlo y así como soñó algún día ser monarca mundial, ahora quiere presentarse en su país y ante su gente.

(…) una imagen que quedará en el recuerdo de los boxeadores que se inician en este este difícil deporte, todos buscarán ser como su nuevo ídolo @Andy_destroyer1, campeón de peso completo de tres organismos: @WBABoxing @WorldBoxingOrg @IBFUSBAboxing pic.twitter.com/FL7jy9fgnD — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) June 12, 2019

“Muchos no saben, pero estamos peleando para tener la revancha aquí con Anthony Joshua, sería una pelea muy buena aquí con los mexicanos, con mis fans de aquí, estamos en negociaciones, pero a ver si logramos eso”, comentó.

Cuestionado de su opinión respecto al “Canelo” Álvarez, uno de los pugilistas más reconocidos en el mundo e ídolo de la afición, aseveró que le cae bien y que le gustaría igualar o superar los logros del actual monarca medio del CMB, AMB y FIB, y supermediano AMB.

(…) palabras de agradecimiento de @Andy_destroyer1 a quienes lo han apoyado. "Sufrí y lloré mucho", dice el monarca del orbe pic.twitter.com/URLi9cl9H3 — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) June 12, 2019

“Me cae bien el ‘Canelo’, es un gran campeón, pero sí quiero ser como el ‘Canelo’ o más grande que él”, afirmó Andy, quien ahora disfruta de sus logros, aunque reconoció lo complicado que es competir en un deporte como el de los puños.

“Es un deporte solo, de uno a uno, tenemos a los entrenadores (para ayudarlos), pero está duro este deporte, se me hace que esto es 80 por ciento mentalidad y 20 físico, pero si no vas preparado no vas a lograr nada”, afirmó el flamante campeón.

Orgulloso de lo vivido los últimos dos días en México, en los que visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Basílica de Guadalupe y el gimnasio del Comité Olímpico Mexicano, manifestó que se siente querido por la afición.











“No pensé que iba a ser así (el recibimiento), todo fue muy rápido, toda la raza de aquí me ha apoyado demasiado; me siento bien orgulloso que todos, no quiero decir que me aman, pero me reconocen, quieren autógrafos, estoy orgulloso de todo”, comentó Andy.

Finalmente, en espera de poder contribuir con boxeadores que lo necesitan y ayudarlos a alcanzar su meta de ser campeones mundiales, ya se visualiza en la revancha con Joshua, a la que intentará llegar con un físico diferente, pero más rápido y seguro del triunfo.

“Haremos todo diferente con Manny Robles (su entrenador), quiero cambiar el físico, me quiero mirar más fuerte, si estoy más fuerte estaré más rápido, haré todo lo posible para ganar la revancha, sé que vamos a ganar, me siento feliz y alegre, hice historia”, concluyó el boxeador.

