'Chile no llega en buen momento', Fabián Estay

Símbolo de la Selección chilena en los años 90, Fabián Estay es una voz autorizada para hablar de la actualidad de La Roja que llega a la Copa América 2019 como bicampeona luego de ganar las ediciones 2015 y la Centenario en 2016.

Este año no ve a los suyos tan fuertes y piensa que escuadras como la brasileña, la argentina y la uruguaya son las máximas favoritas al título y espera que México pueda volver pronto al torneo de Conmebol.

¿Quiénes son los máximos favoritos a ganar esta Copa América?

­— Argentina, Brasil y Uruguay. Argentina porque siempre son contendientes, tienen nuevo técnico, muy buenos jugadores, hay un recambio que se está dando, están en un periodo de transición pero son muy competitivos, ya sabemos cómo son los argentinos.

El regreso de (Lionel) Messi es importante, (Ángel) Di María, (Sergio) Agüero que están en buen momento.

Uruguay es un equipo que lleva mucho tiempo trabajando juntos. Se han ido incorporando jugadores que no desentonan, es un equipo altamente competitivo.

Brasil por ser local, pero que pierde un poco de talento, de creatividad por el tema de que no está Neymar, pero a lo mejor va a ganar en la parte colectiva no dependiendo tanto de lo que pueda hacer Neymar.

Y me gustaría pensar que Chile también, pero en esta transición y con los partidos amistosos que ha tenido me parece que no va a defender el bicampeonato, no llegan en buen momento.

¿Qué le parece el trabajo de Reinaldo Rueda como técnico de Chile?

­— Le ha costado trabajo, me parece que ha perdido un poco el estilo. Yo pensé que Rueda venía a sumarse a un proyecto pero trajo su proyecto, no el de la Federación de Chile de intentar seguir jugando de igual manera, un proyecto deportivo a nivel de selección donde Chile consiguió un respeto importante en prácticamente un año donde se ganaron dos Copas América teniendo muy buenos jugadores, grandes planteles, equipos que jugaban muy bien.

¿Entonces no le gusta el estilo del colombiano?

­— Rueda le ha quitado vértigo, dinámica al equipo aunque también los jugadores importantes, a excepción de (Arturo) Vidal que siempre mantiene un buen nivel, no andan bien. Alexis (Sánchez) no está bien, (Eduardo) Vargas, Nicolás Castillo está peleado con el gol, (Claudio) Bravo no está. Me parece que Chile no ha encontrado esa estructura, esa dinámica, la versatilidad que le daba en el ataque, todas esa cosas las fue perdiendo en gran medida por el estilo de Rueda. Chile ya tenía una idea futbolística, una identidad y me parece que Rueda no es la imagen que se necesita para seguir siendo ganadores.

“Reinaldo Rueda está en la cuerda floja dependiendo de la actuación de Chile en esta Copa América” Fabián Estay

Se ha hablado de la posibilidad de que el mexicano Miguel Herrera llegue al banquillo de La Roja en caso de que Rueda tenga un mal papel en esta Copa América, ¿eso podría ser factible?

­— Es una posibilidad, en Chile les gusta la idea de Miguel, su filosofía; también a él, le gusta la intensidad, preparar la pelota, tener una presión alta, todos conocemos a Miguel como técnico y yo creo que le gustaría estar ahí.

Golazo de Fabián Estay, en un Chile 4-0 Paraguay de la Copa América 91. #ElMejorGolCopaAmerica pic.twitter.com/AebTp5GUWz — 90s Futbol⚽️ (@90s_Futbol) June 7, 2019

El tema extra futbol en el que está envuelto Neymar, ¿podría afectar el rendimiento de la selección?

­— No, uno se concentra. Eso ya es un tema exclusivo de Neymar, además de que ya no está con el grupo porque se lesionó. Tal vez estando dentro de la selección pudo haber afectado un poco más, que estuviera tenso, los compañeros verlo que no la está pasando bien, pero ahora ya está fuera y seguramente el equipo lo asimilará bien. Ellos tienen una responsabilidad bien grande porque la Copa América es en casa, entonces tienen una obligación y compromiso de llegar lo más arriba posible. Yo creo que la situación de Neymar pudo haber afectado más adentro que afuera.

“Quisiera que Chile salga tricampeón, pero tiene un grupo muy difícil con Uruguay, Ecuador e incluso Japón, porque los equipos asiáticos han crecido mucho” Fabián Estay

¿Ésta también podría ser la última oportunidad para Lionel Messi de ganar algo con su selección?

­— Creo que todavía puede llegar al próximo Mundial con mucho más experiencia, aunque también depende en la parte física, pero sí creo que esta es una posibilidad concreta de poder ganar algo con la selección. Sería algo bueno para él por todo lo que ha hecho fuera de la Selección argentina. Ya disputó tres finales, una Copa del Mundo y dos Copas América y las perdió. En la finales se espera mucho más de Messi como lo fue Maradona en su momento pero bueno, la posibilidad está.

En lugar de ver equipos como Japón o Catar en este torneo, ¿le gustaría ver a la Selección mexicana?

­— Claro, habría sido muy interesante, también a Costa Rica, Estados Unidos. México tiene que estar en la Copa América, tiene que saber competir, medirse para ver cómo está. Después de la primera Copa América en 1993, México entendió que era muy importante competir con selecciones con una presión diferente y eso le ha ayudado muchísimo al crecimiento.

















