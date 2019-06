Paige VanZant muestra fotos ¡de su brazo abierto por cirugía!

El pasado mes de abril la peleadora de Artes Marciales Mixtas (MMA) Paige VanZant anunció que no podría pelear con Poliana Botelho en UFC 236 debido a que requería otra cirugía en el brazo ya que no quedó bien de dos anteriores, tras rompérselo en 2018 cuando peleó con Jessica-Rose Clark.

Spinning back fist from @PaigeVanzantUFC lands, then she gets JRC to the ground! #UFCSTL pic.twitter.com/xh50dh4W4t

— UFC (@ufc) January 15, 2018